“도시숲 늘리고 재난대응 강화”···대전시, 기후위기 대응 위해 지역산림계획 변경·수립

대전시가 기후 위기에 대응하기 위해 기업 참여를 바탕으로 도시숲 조성을 확대해 나가기로 했다. 인공지능(AI) 감시카메라를 활용한 산불감시체계로 산불 대형화 추세에도 대응한다.

대전시는 제6차 지역산림계획(2018~2037)을 변경·수립해 새로운 산림정책 방향과 실행전략을 마련했다고 3일 밝혔다. 지역산림계획은 산림기본법에 따라 시도지사와 지방산림청장이 20년 단위로 수립하도록 돼 있다. 산림 상황이나 경제사정 변경 등 사유가 있는 경우 변경이 가능하다.

시는 기후 위기 속에서 대형산불과 산사태 등 산림재난이 일상화되는 변화된 환경에 대응하고, 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 정책 변화를 반영하기 위해 이번에 지역산림계획을 변경했다.

변경·수립된 지역산림계획은 ‘숲으로 그린(Green) 탄소중립, 시민과 함께 누리는 생태안전도시 대전’이라는 비전 아래 8개 추진전략과 27개 세부 과제를 담고 있다.

시는 변경된 계획을 통해 우선 시민과 기업이 참여하는 ‘탄소중립 도시’ 조성을 추진해 나가기로 했다. 시민들이 일상에서 실천할 수 있는 탄소흡수 활동을 확대하고, 기업이 사회공헌과 연계해 도시숲 조성에 참여할 수 있도록 지원해 나갈 방침이다. 국제정원박람회 개최 등을 통한 녹색 문화 확산도 추진한다.

시는 또 산불 대형화 추세에 대응하기 위해 산림 순찰이 가능한 드론과 열 감지 기능을 갖춘 AI 감시카메라를 도입해 산불감시체계를 강화해 나가기로 했다. 둘레산길 연결과 테마형 숲길 조성 등을 통해 시민들이 일상에서 숲의 혜택을 누릴 수 있도록 산림복지 기반도 강화할 예정이다.

시 관계자는 “중장기 산림 정책 방향을 담은 이번 기본계획 변경은 산림 관리에 그치지 않고 기후 위기 대응과 탄소중립 실현, 시민 안전 확보 및 산림복지 확대, 지역경제 활성화를 함께 추진하는 종합계획을 마련했다는 의미가 있다”며 “단계적으로 분야별·연도별 실행계획을 수립해 정책을 구체화하고, 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.