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“매월 10만원씩 2년 부으면 500만원 드려요” 경기도 장애인 누림통장 신청자 모집

입력 2026.08.03 11:01

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경기도청. 경기도 제공

경기도청. 경기도 제공

경기도가 매월 10만원씩 2년간 납입하면 500만원가량의 목돈을 만들어주는 ‘장애인 누림통장’ 신규 신청자를 모집한다.

3일 도에 따르면 누림통장은 가입 기간 24개월 동안 매달 10만원 범위에서 장애인이 저축하는 금액만큼 경기도가같은 비율로 지원해 만기 시 원금과 이자를 합쳐 약 500만원을 만들어주는 자산 형성 지원 사업이다.

모집 기간은 오는 31일까지이며, 지원 대상은 도내 거주하는 장애인복지법상 ‘정도가 심한 장애인’ 중 19세(2007년생)부터 23세(2003년생)까지다. 2022~2023년 가입자의 경우 3369명이 만기 해지했으며, 2024년 6월 가입자는 현재 적립금 수령 절차가 진행 중이다.

도는 “일반적인 자산 형성 지원 사업이 근로여부와 소득기준 등을 두는 것과 달리 누림통장은 소득과 재산 기준 없이 장애 정도와 연령만 고려해 지원의 문턱을 낮췄다는 점에서 차별성을 가진다”고 설명했다.

신청은 주민등록 주소지 관할 읍면동 행정복지센터를 방문해 접수하면 된다. 본인 직접 방문이 어려울 경우 직계존속이나 동일 가구원 등이 대리 신청할 수 있다. 단, 유사한 자산 형성 지원 사업에 이미 가입했거나 적립금을 수령한 이력이 있는 경우는 중복 신청할 수 없다.

강일희 경기도 장애인복지과장은 “누림통장이 장애 청년의 사회참여와 꿈을 실현하는 소중한 밑거름이 되기를 기대하며 자격이 되는 많은 장애 청년이 적극적으로 신청해 혜택을 받기를 바란다”고 말했다.

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