천년 왕도부터 근대 골목까지…국가유산의 시간을 빛으로 잇는다

진주성과 촉석루, 경주의 대릉원 등 전국 곳곳의 국가유산이 빛으로 물든다.

국가유산청과 국가유산진흥원은 오는 14일 진주성을 시작으로 11월8일까지 전국 12곳에서 ‘국가유산 미디어아트’ 행사를 선보인다고 3일 밝혔다.

국가유산 미디어아트는 디지털 기술을 활용한 야간 관람 프로그램이다. 건축물 외벽 등에 영상을 구현하는 미디어파사드와 인공지능(AI), 혼합현실(MR), 가상현실(VR) 등으로 국가유산을 색다르게 즐길 수 있다.

올해는 지난해보다 4곳 더 늘어난 12곳에서 빛의 향연이 펼쳐진다.

첫 무대인 진주성에서는 오는 14일부터 9월6일까지 진주를 지켜낸 영웅들의 이야기를 빛으로 이어낸다. 공북문과 김시민 장군 동상을 활용한 ‘가온누리 진주’, 진주성에 얽힌 이야기를 풀어내는 ‘결의의 빛’, 북을 치면 그 울림이 촉석루에 석류꽃으로 피어나는 ‘촉석의 개화’ 등이 있다.

경주·익산·부여·강화에서는 신라와 백제, 고려의 왕도가 빛으로 되살아난다. 경주 대릉원은 오는 9월4일부터 27일까지 경주 분지가 형성된 순간부터 신라가 찬란한 고대 국가로 성장하는 과정을 미디어아트로 조명한 ‘신라의 탄생’을 선보인다.

익산 미륵사지는 같은 기간에 높이 30ｍ 크기의 목탑을 미디어파사드로 구현한 ‘Reborn: 목탑의 귀환’을 중심으로 목탑지와 동·서 석탑을 색색의 조명과 레이저로 비춘다. 부여 정림사지는 9월7일부터 27일까지 사비 백제 문화의 황금기를 이끈 ‘박사’(博士)들의 지혜를 엿볼 수 있는 행사를 선보인다.

강화 고려궁지는 9월11일부터 10월4일까지 ‘강화 고려 39년, 찬란한 빛을 다시 잇다’를 주제로 옛 궁궐을 미디어파사드, 레이저 연출로 가상 복원해 빛으로 고려 왕궁을 세운다.

철원·아산·통영·여수에서는 나라를 지켜낸 사람과 장소의 기억을 평화와 치유, 재건의 메시지로 전달한다. 철원 노동당사에서는 9월 11일부터 10월11일까지 ‘평화 비상: 기억에서 공감으로, 치유를 넘어 미래로’를 주제로 분단과 전쟁의 기억을 평화의 언어로 풀어낸다.

충무공 이순신(1545∼1598)의 흔적이 깃든 아산 이충무공 유허에서는 9월18일부터 10월11일까지 ‘영해(靈海);충무의 혼이 깨어나다’를 주제로 명량·노량해전 등의 장면을 유적 내 연못에서 재현한다.

군산 근대역사문화거리, 양산 통도사, 청주 원도심 등에서는 하나의 건축물을 넘어 도시의 거리와 골목, 자연과 수행의 공간에서 미디어아트를 만날 수 있다.