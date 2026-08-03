“온 힘 다해 제 남편 살려줘 고맙습니다”···심폐소생술로 골든타임 지킨 김효진 주무관

지난 6월 16일 오후 4시 30분, 서울 강서구 방화3동 주민센터 앞을 지나던 한 남성이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 쓰러진 남성은 고개가 꺾인 채 얼굴과 입술이 파랗게 변했다. 산소 공급이 제대로 되지 않는 청색증 증상이었다.

남성이 쓰러지는 모습을 본 김효진 강서구 보건소 간호직 주무관은 곧바로 그에게 달려갔다. 맥을 짚어봤지만 맥박이 뛰지 않았다. 심정지 상태라고 판단한 김 주무관은 즉시 심폐소생술을 시작했다. 그와 함께 달려온 동료 직원들과 함께 교대로 손을 바꿔가며 119 구급대가 올 때까지 가슴압박을 이어갔다.

현장에 도착한 119 구급대는 남성에게 심장충격기 처치를 한 뒤 이대 서울병원으로 긴급 이송했다. 남성은 병원에 도착한 지 이틀 만에 의식을 회복했다.

김 주무관의 재빠른 조치는 남성이 평범한 삶으로 돌아갈 수 있는 ‘골든 타임’도 지켜냈다. 오랜 시간 산소 공급이 중단될 경우 뇌 손상 우려까지 있었던 이 남성은 그의 신속한 초동 응급처치 덕분에 기억력, 운동 능력 등에 후유증 없이 9일 만에 퇴원할 수 있었다. 그의 신속한 대처는 환자의 아내가 지난달 강서구청 홈페이지 게시판에 감사의 글을 올리면서 알려졌다.

아내는 게시판에 “일분일초가 중요한 긴급 상황에서 온 힘을 다해 심폐소생술을 해 제 남편을 살려내고자 애쓰셨던 모습이 눈에 그려진다. 남편을 살려낸 살신성인의 정신에 평생 감사하며 살겠다”고 적었다.

김 주무관은 “당연한 일을 했을 뿐이며 함께 힘을 모아준 방화3동 주민센터 동료들과 119 구급대 덕분에 신속하게 응급처치를 마칠 수 있었다”며 “환자분의 무사 퇴원 소식을 접하고 한 가정의 일상을 지켜냈다는 사실에 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.

진교훈 강서구청장은 “긴박한 순간에도 위기 대처 능력을 발휘해 주민의 생명을 구한 김효진 주무관에게 깊은 감사를 전한다”며 “앞으로도 현장의 모든 공직자가 신속한 대응으로 구민 안전을 지키는 데 최선을 다해주길 바란다”고 말했다.