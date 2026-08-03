“국평 최하 OO억 이상 가야죠”…카톡방서 아파트값 담합 주도한 입주민 덜미

아파트 입주민, 주민 단톡방 통해 시세 조정 부동산 중개업자의 정상 영업도 음해

“OO억원 이상이 정상이에요.” “국평은 최하 OO억 이상으로 가야 합니다.”

서울 아파트 입주민 단체 채팅방에서 집값 담합을 주도한 주민이 적발됐다.

서울시 민생사법경찰국은 카카오톡 오픈채팅방을 이용해 아파트 집값 담합 행위를 한 A씨를 공인중개사법 위반 혐의로 형사입건해 검찰에 송치했다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난해 6월부터 11월까지 서울의 한 자치구 소재 아파트 입주민 카카오톡 단체 채팅방에서 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 특정 가격 이하로 매물을 올리지 않도록 유도하는 글을 지속적으로 작성·게시한 혐의를 받고 있다.

A씨는 자신이 주장하는 것보다 낮은 가격으로 매물을 광고한 부동산 중개업자들을 ‘가두리 부동산’으로 지칭하면서 아파트 소유주에게 손해를 입히는 비양심적인 중개업자로 비난하는 취지의 글을 올리기도 했다. 그는 “가두리들한테 휘둘림을 당하고 있는 것 같다” “가두리 멘트에 넘어가면 안 된다”고 썼다.

특히 A씨는 매도인 의뢰에 따라 정상적으로 표시·광고된 매물에 대해서도 합리적인 근거 없이 허위 매물이라고 반복적으로 주장했다. 그는 “하향으로 꺾으려는 물건” 등 마치 정상적인 거래가 아닌 것처럼 인식하게 하는 글을 올려 인근 부동산 중개업자들의 정상적인 영업을 방해한 혐의도 받고 있다.

공인중개사법에 따라 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 안내문, 온라인 커뮤니티 등을 이용해 특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 못하게 유도하는 행위를 하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

서울시는 부동산 불법행위를 발견하거나 피해를 본 경우 ‘서울 스마트 불편신고’ 애플리케이션 또는 ‘서울시 응답소’ 홈페이지 등으로 신고해달라고 당부했다. 결정적인 증거와 함께 범죄행위 신고·제보로 공익 증진에 기여하는 경우 ‘서울시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례’에 따라 최대 2억원까지 포상금이 지급된다.

이창석 서울시 민생사법경찰국장은 “집값 담합 행위는 부동산 가격을 왜곡시키고 건전한 부동산 거래 질서를 위협하는 행위”라며 “앞으로도 고강도 수사를 계속해 나갈 예정”이라고 말했다.