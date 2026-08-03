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경찰청, 해외 공조로 성 착취물 혐의자 16명 검거…“모든 흔적 수집되니 시도조차 말라”

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본문 요약

경찰청이 미국을 비롯한 해외 단체들과 국제 공조 등을 통해 성 착취물 범죄 혐의자 16명을 검거했다.

이를 통해 경찰은 아동 성 착취물 1000여개를 소지한 피의자를 검거했다.

경찰청은 "NCMEC는 구글·메타·엑스 등 미국 내 주요 온라인 플랫폼으로부터, CRC는 주요 P2P 업체로부터 아동 성 착취물 유통 정보를 제공받아 자체 분석한 후 범죄 혐의를 확인하면 한국을 비롯해 각국 법 집행기관에 해당 정보를 통보한다"고 밝혔다.

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경찰청, 해외 공조로 성 착취물 혐의자 16명 검거…“모든 흔적 수집되니 시도조차 말라”

입력 2026.08.03 12:00

  • 최서은 기자

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서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

경찰청이 미국을 비롯한 해외 단체들과 국제 공조 등을 통해 성 착취물 범죄 혐의자 16명을 검거했다.

경찰청은 이날 “국내·외 성 착취물 유포 관련 정보를 수집·분석해 지난 4개월간 102건을 인지해 16명을 검거했다”고 3일 밝혔다.

경찰청에 따르면 미국 비영리단체 실종학대아동방지센터(NCMEC) 등 해외 기관과의 공조가 아동 성착취물 피의자 검거에 도움이 됐다. 센터는 페이스북에서 아동 성 착취물 유포 정황을 신고받아 이를 한국 경찰에 전달했다. 수사에 나선 경찰은 아동 성 착취물 다량 소지와 SNS 판매 정황을 포착해 추가 범죄 가능성을 차단했다.

경찰은 또 토렌트 등 P2P 사이트를 통해 아동 성 착취물을 유포·소지한 국내 이용자 정보를 미국 비영리기구 CRC로부터 받아 수사에 착수했다. 이를 통해 경찰은 아동 성 착취물 1000여개를 소지한 피의자를 검거했다.

경찰청은 “NCMEC는 구글·메타·엑스 등 미국 내 주요 온라인 플랫폼으로부터, CRC는 주요 P2P 업체로부터 아동 성 착취물 유통 정보를 제공받아 자체 분석한 후 범죄 혐의를 확인하면 한국을 비롯해 각국 법 집행기관에 해당 정보를 통보한다”고 밝혔다.

경찰청은 또 “경찰청이 자체 구축한 ‘불법 촬영물 추적시스템’ 내 자동 모니터링 기능을 통해 해외에 서버를 둔 불법사이트 및 국내 P2P 등에서 유통되는 성 착취물 유포 현황을 상시 탐지하고 있다”고 밝혔다.

경찰청 국가수사본부는 “아동 성 착취물은 시청·소지만으로도 중대한 범죄로 처벌된다”며 “관련된 모든 흔적은 국제 공조 등 다양한 경로로 수집돼 경찰 수사망에 포착되므로 시도조차 하지 말 것을 강력히 경고한다”고 밝혔다.

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