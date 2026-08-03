8년 만에 40도 뚫린 전남광주···온열질환 169명·15만마리 폐사

전남광주에 40도를 넘나드는 폭염과 열대야까지 이어지면서 온열질환과 가축·양식어류 폐사 등 피해가 확산하고 있다. 당분간 무더위가 꺾이지 않을 것으로 예보돼 피해는 더 늘어날 전망이다.

3일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 11시 광주 동부와 순천·곡성 남부에 폭염중대경보가 발효됐다. 기존 광양·여수·보성을 포함해 대상 지역은 6개 구역으로 늘었다. 폭염중대경보는 최고 체감온도 35도 이상을 이틀 연속 기록한 지역에서 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 내려지는 최고 단계 특보다.

전날 광양읍에서는 기온이 41도까지 치솟았다. 전남광주에서 40도 이상이 관측된 것은 2018년 8월1일 광주 서구 풍암동의 40.1도 이후 8년 만이다. 다만 광양읍은 비대표 관측지점이어서 41도는 공식 기후통계에는 포함되지 않았다.

전남광주 나머지 대부분 지역에도 폭염경보나 주의보가 내려졌다. 최고 체감온도 35도 이상이 이틀 이상 예상되면 경보, 33도 이상이면 주의보가 발효된다. 이날 낮 최고기온은 34∼39도로 예보됐다.

광주 동부와 여수·광양·목포 등 18개 권역에는 열대야주의보도 발효됐다. 이날 아침 최저기온은 여수 27.7도, 광양 27.4도, 영광 안마도 26.4도, 광주 26.2도로 곳곳에서 열대야가 나타났다.

온열질환자도 속출하고 있다. 전날 기준 전남광주 온열질환자는 전남 145명과 광주 24명 등 169명으로, 하루 사이 6명이 늘었다. 온열질환이 의심되는 사망 사례도 잇따랐다. 지난 2일 담양과 신안에서 70대 주민 2명이 숨진 채 발견됐고, 지난달 25일에는 해남에서 태국 국적 노동자가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 이들의 정확한 사인은 현재 확인되지 않아 공식 통계에는 포함되지 않았다.

가축과 양식어류 피해도 커지고 있다. 지난 2일 기준 15만3861마리가 폐사해 피해액이 12억6700만원으로 잠정 집계됐다. 축산농가 145곳에서는 닭 4만3396마리와 오리 7737마리, 돼지 3928마리 등 5만5061마리가 폐사해 8억4400만원의 피해가 났다. 완도 양식어가 8곳에서도 고수온으로 넙치 9만8800마리가 폐사해 4억2300만원의 피해가 발생했다.

기상청은 4일 일부 지역에 소나기가 내리면서 기온이 잠시 낮아지겠지만 당분간 무더위와 열대야가 이어질 것으로 전망했다.

전남광주통합시 관계자는 “폭염이 장기화하면서 인명과 농·수·축산 피해가 더 늘어날 가능성이 크다”며 “야외활동을 자제하고 축사 냉방과 양식장 수온 관리를 강화해달라”고 말했다.