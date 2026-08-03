‘비닐하우스·텃밭···’ 극한 폭염에 인명피해 속출···가축 폐사·가뭄도 심화

연일 이어지는 불볕더위에 전국 곳곳에서 인명피해가 속출했다.

3일 소방당국과 경찰에 따르면 전날 오후 3시50분쯤 충남 당진시 합덕읍에서 논일을 하던 60대 남성이 논 옆 도랑에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 아침부터 폭염 속에서 농작업을 하던 중 온열질환으로 쓰러져 숨진 것으로 보고 있다.

같은 날 오후 6시24분쯤 부산 강서구 대저동의 한 주택 텃밭에서 일하던 70대 남성도 온열질환 추정으로 사망했다. 소방 당국이 현장에서 심폐소생술을 한 후 병원으로 이송했으나 결국 숨졌다. 이 남성의 당시 체온은 39.5도에 달했다. 오후 5시쯤 경기 김포시 고촌읍 비닐하우스에서 80대 남성도 숨진 채 발견됐는데, 경찰은 밭일을 나갔다가 온열질환으로 쓰러져 사망한 것으로 추정했다.

가축 피해도 크다. 폭염 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 온열질환 감시체계를 시작한 지난 5월15일부터 1일까지 누적 폐사 규모는 닭 36만9409마리 등 43만2450마리였다. 양식생물 피해는 누적 16만5196마리로 집계됐다.

극심한 폭염 탓에 전국 곳곳에서 농업용수 등 가뭄도 심해지고 있다. 이날 경북 포항지역의 올해 누적 강수량은 422.7㎜로 평년(590.7㎜)의 71% 수준으로, 저수지 저수율은 평년 대비 56% 수준인 40.3%에 그쳤다. 경주지역 농업용 저수지 평균 저수율도 41.0%에 불과하다. 전북지역 저수지 401개소의 저수량 합계는 2억9600만t으로 평년 대비 66.6% 수준이다. 특히 호남평야의 젖줄인 섬진강댐 저수율이 현재 23.3%(평년 28.7%)까지 내려가 농작물 피해가 우려된다.

중대본은 전날 오후 1시를 기해 2단계로 격상하고, 주요 부처 합동 비상근무에 들어갔다. 16개 시·도에서 이날 현재 4819명이 비상근무 중이고, 중앙부처 국장급의 현장총괄관리관과 과장급의 현장상황관리관이 급파돼 상황을 관리하고 있다. 행안부는 경남·경북 등 가뭄 지역에 재난안전특별교부세 57억5000만원을 긴급 지원할 계획이다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 “취약노인과 쪽방주민, 노숙인 등에 대한 예찰을 강화하고 야외노동자와 취약사업장 등을 철저하게 점검해달라”고 말했다.