[속보]연락 안 됐던 해병대 부사관 1명, 영외간부숙소서 ‘총기사고’ 숨진 채 발견

해병대 부사관 1명이 경북 포항에 위치한 영외간부숙소에서 총기 사고로 사망했다.

3일 해병대에 따르면, 해당 간부는 이날 오전부터 연락이 닿지 않았고 이후 영외간부숙소에서 사망한 채 발견됐다.

발견 당시 외부에 의한 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

해병대는 군사경찰 및 민간경찰과 함께 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.