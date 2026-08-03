국가수사본부장 “검찰에 사건 보낼 때 완결성 최대한 높이겠다…‘공룡경찰’ 우려는 많이 해소”

경찰이 검사의 보완수사권을 폐지하는 형사소송법 개정과 관련해 최초 수사 단계부터 사건의 완결성을 높여 검찰에 송치하겠다는 방침을 밝혔다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 “최초 수사해서 검찰에 사건을 보낼 때 지금보다 더 책임감 있고, 완결성을 최대한 높여서 보내겠다”며 “그러면 지금보다 보완수사 요구가 대폭 줄어들 것으로 본다”고 말했다.

이어 “보완수사 요구가 있더라도 개정 형소법에서는 추가 조사 내용과 관련 자료 일체를 검사한테 보내도록 하고 있다”며 “신속하게 수사의 완결성을 높여 국민 피해 보지 않으면서도 수사는 제대로 이뤄지는 상황이 될 거라고 믿는다”고 했다.

경찰은 형소법 개정에 대응하기 위해 수사기획조정관을 중심으로 하는 태스크포스(TF)를 구성해 제도 시행에 따른 문제점을 점검하고 있다. 홍 본부장은 “경찰 수사 인력 확충 필요성과 사건 처리 기간 장기화 우려 등 관련 문제들을 점검하기 위해 지난주 TF를 꾸렸다”며 “국민들이 우려하는 문제가 발생하지 않도록 세부적으로 점검하고 보완해나갈 것”이라고 말했다. 경찰은 현재 수사 인력 1900여명을 확보해 현장 수사팀에 보냈으며, 추가 인력도 최대한 확보 중이라고 설명했다.

경찰은 형소법 개정으로 경찰이 과도한 수사권을 갖게 되는 이른바 ‘공룡경찰’ 우려에 대해서는 견제 장치가 강화됐다고 밝혔다. 홍 본부장은 “형소법 개정으로 인해 경찰의 수사권한이 비대해져 ‘공룡경찰’이 됐다는 부분에 대해서는 많이 해소됐다고 생각한다”며 “중요 범죄는 중대범죄수사청(중수청)이 수사하고, 경찰이 잘못 수사한 건 타 수사기관이 위법성 여부를 수사할 수 있으며, 공소청도 수사 내용을 철저히 들여다보는 등 통제 장치가 보강됐다”고 말했다. 그러면서 “타 수사기관 견제와 공소제기·유지 기관의 통제를 통해 경찰에 대한 견제 장치가 강화됐다고 생각한다”고 했다.

또 “검사의 권한이 공소 제기와 유지에 집중되면 검사도 그 역할에 더욱 전념할 수 있게 된다”며 “송치 전에 검사와 충분히 협의해서 송치하겠다”고 말했다.

경찰은 김병기 무소속 의원 사건 수사 지연 문제와 관련해서는 “중요 사건은 충분히 검토하지 않으면 검찰에서 보완수사 요구가 많을 수 있기 때문에 그런 부분이 생기지 않도록 작은 부분까지 면밀히 들여다보고 있다”며 “중요 사건일수록 경찰의 수사 역량을 평가받는 만큼 엄밀성과 완결성을 높이기 위해 고민하고 있다”고 설명했다.

홍 본부장은 “새로운 제도가 현장에 조기 안착할 수 있도록 하는 게 경찰의 최우선 과제”라며 “관계부처와 긴밀히 협의하고 하위법령과 지침 등을 신속히 재정비할 수 있도록 내부적으로도 인력·예산·장비 등 차질 없이 지원이 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔다.