‘3만 붕괴’ 위기 보은군, 기본소득 두 달 만에 1000명 늘어

인구 3만명 붕괴 위기에 놓였던 충북 보은군이 농어촌 기본소득 시범사업 이후 반등세를 보이고 있다.

3일 보은군이 집계한 인구이동 현황에 따르면, 지난달 말 기준 누적 전입자는 1079명으로 집계됐다. 같은 기간 출생 16명, 전출 269명, 사망 57명을 반영한 인구 순증 규모는 769명에 달한다. 이에 따라 보은군 전체 인구는 시범사업 추가 대상지로 선정된 지난 6월 11일 3만695명에서 7월 30일 기준 3만1464명으로 크게 증가했다.

보은군 인구는 한때 11만 명을 넘어섰지만 이후 인구가 꾸준하게 감소하면서 2024년에는 3만527명까지 쪼그라들었다.

인구 반등의 계기가 된 것은 현금성 지원과 정주여건 개선의 시너지다.

보은군 인구는 올해 상반기 전 군민에게 지급된 민생안정지원금(1인당 60만원)에 이어, 이번 농어촌 기본소득 시범사업 선정이 맞물리며 인구 감소세가 증가세로 돌아섰다.

보은군은 기본소득 정책과 함께 기존의 귀농·귀촌 지원, 정주여건 개선 정책 등이 복합적으로 작용하며 전입 러시를 이끈 것으로 분석하고 있다.

농어촌 기본소득은 인구 감소와 고령화 등 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 정부가 국정과제로 추진하는 사업이다. 보은군은 이달부터 2027년 12월까지 해당 사업을 추진하며, 기본 지급액 월 15만원에 군 자체 재원 1만원을 더해 1인당 월 16만원을 지역 화폐인 ‘결초보은상품권’으로 지급한다.

군은 인구 유입 흐름을 안정적으로 이어가기 위해 제도 개선도 추진 중이다. 현재 농림축산식품부 사업지침에 따라 사용처가 제한되거나 일부 업종의 경우 월 6만원으로 사용 한도가 설정돼 있어 주민들의 불편이 크다는 의견이 나오고 있다. 이를 해소하기 위해 관계 기관에 한도 개선 등을 지속적으로 건의할 방침이다.

최재형 보은군수는 “농어촌 기본소득은 지역에 새로운 활력을 불어넣고 군민의 정주여건을 높이기 위한 중요한 정책”이라며 “주민 의견을 적극적으로 반영해 제도를 더욱 보완해 나가고, 기존 주민과 신규 전입자 모두가 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.