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강북구 우이동 계곡 등 성행하는 ‘파라솔 영엽’ 집중 단속한다

입력 2026.08.03 13:14

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단속인력 보강해 주말 집중 단속

여러차례 적발시 영업정지·폐쇄조치까지

정창수 강북구청장이 2일 서울 강북구 우이동계곡 일대를 찾아 현장을 점검하고 있다. 강북구 제공

정창수 강북구청장이 2일 서울 강북구 우이동계곡 일대를 찾아 현장을 점검하고 있다. 강북구 제공

서울 강북구가 여름 휴가철을 맞아 우이동 계곡 일대 불법 상행위 집중 단속 기간을 연장한다. 파라솔 등 영업장을 무단 설치하거나 허가된 영업장 밖에서 음식물을 판매하는 행위를 주로 단속한다.

강북구는 우이동 계곡 일대 불법 상행위 집중 단속 기간을 다음 달 20일까지 연장한다고 3일 밝혔다.

주요 단속 대상은 하천 구역에 파라솔이나 영업 시설을 설치하는 ‘하천 무단 점유’와 영업장 밖에서 음식물을 판매하는 ‘불법 옥외 영업’이다. 구는 하천 구역을 무단 점유하는 경우 행정 대집행을 실시하고 형사 고발한다.

위반 정도와 반복 여부에 따라 영업 정지나 영업장 폐쇄 등의 행정 처분까지 실시한다.

주말 단속 인원도 보강한다. 강북구는 건설관리과, 보건위생과, 공원녹지과, 치수과 등 4개 부서로 구성된 합동 점검반을 확대 편성하고 주말 단속 인력 6명을 추가로 채용해 주말 현장을 집중 점검할 예정이다.

단속 이후에도 불법 영업이 반복되는 것을 막기 위해 인근 식당과 숙박업소 등 재발 우려 지역 6곳을 중심으로 CC(폐쇄회로)TV를 설치하는 등 감시 체계를 보강할 계획이다.

정창수 강북구청장은 “주말마다 반복되는 불법 상행위는 관계 기관과 함께 단호하게 조치하고 현장 감시와 시설 보강을 통해 불법 영업이 다시 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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