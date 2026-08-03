‘지지부진’ 군 공항 이전·통합의대 매듭 풀리나···민형배 “해결 실마리”

호남권 반도체 클러스터 조성의 선결 과제인 광주 군 공항 이전과 무산 위기에 놓였던 국립의대 신설 논의가 돌파구를 찾을지 주목된다.

민형배 전남광주시장은 3일 무안청사에서 열린 취임 한 달 기자간담회에서 “두 가지 사안 모두 해결의 실마리가 나올 것 같다”고 밝혔다.

민 시장은 군 공항 이전과 관련해 “무안군이 요구하는 국가산단 규모와 정부가 생각하는 규모에 차이가 있다”며 “지방정부가 이를 조정하고 있어 국가산단 문제는 풀릴 것 같다”고 말했다.

대통령실은 전날 국방부와 국토교통부, 기획예산처, 재정경제부, 전남광주시 관계자들이 참석한 실무회의를 열었다. 무안군은 불참했지만 참석 기관들은 무안 국가산단 후보지 지정과 관계기관 업무협약 체결, 군 공항 이전사업비 부족분 분담, 특별법 개정 방안 등을 논의했다.

무안군은 민간공항 우선 이전과 정부·통합시의 1조원 지원, 국가 차원의 인센티브를 선결 조건으로 제시했다. 국토부는 무안 국가산단 후보지 지정에 대체로 긍정적인 것으로 전해졌다. 정부는 이달 중 무안군의 이전 후보지 선정위원회 참여를 끌어내 후보지 선정을 마무리한다는 방침이다.

민 시장은 “국가산단 문제가 해결되면 무안군도 후보지 선정 과정에 참여할 것으로 알려지고 있다”면서도 무안군의 입장은 별도로 확인해야 한다고 설명했다.

광주 군 공항 부지에는 삼성전자와 SK하이닉스가 800조원을 투자해 모두 4기의 반도체 생산공장을 건설할 계획이다. 통합시는 2027년 착공해 2030년부터 제품을 생산한다는 목표다. 정부는 새 군 공항 완공 전에도 기존 부지를 넘겨받아 반도체 국가산단 조성에 착수할 수 있도록 특별법에 특례를 두는 방안도 검토하고 있다.

국립의대 신설을 위한 목포대·순천대 통합 협상도 이어진다. 민 시장은 “교육부와 상의해 10여일 정도 말미를 확보했다”고 밝혔다. 이에 따라 애초 지난달 말까지였던 통합대학 신청 기한은 오는 10일까지 연장됐다. 민 시장은 전날 장흥에서 양 대학 총장과 목포·순천시장, 지역 국회의원 등이 참석한 비공개 회의를 주재했다. 두 대학은 의대 소재지를 놓고 합의점을 찾지 못했지만 기존 제안을 백지화하고 통합 협상을 계속하기로 했다.

민 시장은 “아무것도 정해지지 않은 상태에서 두 대학이 통합하는 방법을 고민해 달라고 했다”며 “협의 결과가 나오면 정부와 상의해 다음 단계의 방법을 찾아가겠다”고 말했다.

이날 기자간담회는 ‘행정통합, 어디까지 와 있나’를 주제로 약 40분간 진행됐다. 민 시장은 반도체 투자 안착과 통합시 체제 정비를 최우선 과제로 제시했지만 군 공항 이전과 통합의대, 조직개편 등 핵심 현안은 아직 협의 단계에 머물러 있다. 향후 협의 결과가 출범 초기 통합시의 갈등 조정 능력을 가늠할 첫 시험대가 될 전망이다.