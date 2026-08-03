40도를 넘는 폭염과 가뭄으로 농업용수 부족과 피해 우려가 커지면서 경남지역 지자체들이 선제 대응책 마련과 함께 단비를 기원하는 기우제를 잇따라 올리고 있다. 해당 지역 지자체 관계자는 “과거 기우제를 지낸 기록을 찾기 어려울 정도로 유례없는 이상기후를 겪고 있다”고 밝혔다.

함안군은 3일 충의공원 당산유적에서 가뭄 해소와 풍년을 염원하는 기우제를 올렸다. 농업단체 요구로 지내게 된 이번 기우제에는 차석호 함안군수가 초헌관을, 조만제 함안군의회 부의장이 아헌관을, 박상근 NH농협 함안군지부장이 종헌관을 맡았다. 참석자들은 제물을 올리고 축문을 낭독하며 농작물 생육을 위한 단비를 기원했다.

함안군에 따르면 한국농어촌공사가 관리하는 저수지 16곳의 평균 저수율 43.5%, 평년대비 53.1%로, 농업용수 가뭄 단계는 ‘주의’ 단계이다. 경계·심각 단계는 아직 아니지만, 저수율이 40%의 이하로 떨어진 명관·산정 등 저수지 5곳을 집중관리하고 있다.

함안군은 길어지는 가뭄에 대비해 대부분의 저수들은 격일제나 사흘에 한번 농업용수를 공급하는 등 제한 급수를 하고 있다. 강발순 칠원읍 산정마을 이장은 “제한급수를 받더라고 저수률이 20%정도라 보름정도만 버틸 수 있을 것 같다”며 “하천도 없는 곳이라 물을 끌어쓸 수도 없어서 이대로 가면 올해 벼농사를 망칠 수도 있다”고 말했다. 김호성 칠원읍 동담마을 이장도 “벼와 고추가 말라가고 있다”며 “농민이 지하수나 하천수를 양수기로 끌어쓰기도 하는데 이또한 한계가 있다”고 말했다.

함안군은 피해 최소화를 위해 최근 재난상황팀을 가동하고 있다. 군은 저수율 20% 이하 소류지에는 관정을 활용해 용수를 공급하고, 지역 내 양수장 2곳과 간이양수장 1곳을 가동하고 있다.

함안군 뿐아니라 지난달 28일 창녕군, 30일 양산시도 폭렴과 가뭄으로 기우제를 올려 단비를 기원했다. 양산시 가야진용신제보존회는 원동면 가야진사에서 나동연 양산시장 등이 참석한 가운데 가야진용신제 기반의 기우제를 올려 농민과 시민들의 근심 해소를 기원했다.

함안군·양산시·창녕군 공무원들은 “기우제를 지냈다는 공식 기록이 없어서 30~40년 넘게 공직생활을 한 공무원과 향교 관계자들에게도 여쭤봤는데, 정확하게 기억하지 못했다”며 “아무튼 올해 처럼 덥고 비가 안 온 적은 없었다”고 말했다.

전날 122년 기상관측 사상 처음으로 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 경남 양산은 3일에도 도시 전체가 폭염에 멈춰 선 듯했다.

거리와 전통시장은 한산했고 시민들은 도서관과 대형마트, 계곡 등 냉방시설이 갖춰진 곳으로 발길을 돌렸다. 양산남부시장에서 채소 가게를 운영하는 상인 김모씨(70)는 “더위때문에 손님이 없어도 먹고 살려면 나와서 팔아야지”라면서 “무사히 지나가도록 견뎌내는 수밖에 없다”고 말했다.

양산 물금읍 ‘양산워터파크’와 중부동 ‘양산이동노동자거점쉼터’에도 시민과 노동자들의 발길이 뜸해 한산했다. 양산워터파크 공원에 산책을 나온 박모씨(60)는 “매일 반려견과 산책 나오는데, 반려견도 요즘 더운지 헐떡거리며 움직이지 않으려고 한다”고 말했다.

양산에서는 지난달 16일부터 18일 연속 열대야가 이어졌다. 양산시는 도심 열섬현상을 완화하기 위해 살수차를 가동하고 있다. 공공시설 23곳에도 양산 1000여개를 비치해 시민에게 대여하는 ‘양산 대여소’를 7일까지 확대 운영하며, 경로당을 중심으로 생수를 공급해 온열질환 예방에 대응하고 있다.

인명·가축 피해도 누적되고 있다. 경남도에 따르면 지난 5월 15일부터 지난달 31일까지 도내에서 발생한 온열질환자는 161명으로, 이 중 3명이 숨졌다.

지난달 31일 기준 폭염으로 폐사한 가축은 2만2702마리로 집계됐다. 기상청은 당분간 무더위와 열대야가 이어질 것으로 전망했다.

경남도 역시 지방재정 기금을 투입하고 중앙부처에 국비 지원을 요청하는 등 가뭄·폭염 피해 예방을 위한 예산 확보에 나섰다.