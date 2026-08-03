양귀비 밭 찾고, 번호판 절도범 잡은 CCTV···진천군 ‘CCTV 통합관제센터’ 성과

충북 진천군이 운영 중인 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터가 절도범과 불법 양귀비밭을 잇따라 적발하는 등 성과를 내고 있다.

진천군은 범죄와 사고를 예방하기 위해 생활권 CCTV를 확충하고, 지능형 영상 분석 등 스마트 관제망을 고도화하고 있다고 3일 밝혔다.

실제로 관제센터는 지난해 새벽 오토바이 번호판 탈취 용의자 2명 검거를 돕고, 올해 상반기 불법 양귀비 재배 농가 4곳을 찾아내 경찰에 신고하는 등 범죄 예방의 핵심 역할을 톡톡히 해내고 있다.

2012년 12억 원을 들여 CCTV 통합관제센터를 구축한 진천군은 주요 도로와 마을 진입로, 생활 밀집지역, 범죄 취약지역을 중심으로 영상 안전망을 꾸준히 확대해 왔다. 지난 1월 기준 도내 군 단위 지자체 중 가장 많은 2106대의 CCTV를 통합 운영 중이다.

관제망 규모가 커진 만큼 영상 품질과 정확도를 높이는 작업도 한창이다. 진천군은 우선 올 상반기 2억 8500만원을 들여 내용연수 7년이 지난 방범용 카메라 35대와 차량번호 인식 카메라 6대를 최신 기기로 교체했다.

또 다음 달까지 3억9000만원을 들여 방범 수요가 높은 지역 15개소와 주요 도로 2개소에 다목적 CCTV와 차량번호 인식 장비를 추가 설치하고, 11개 마을 진입로에 방범용 CCTV를 설치해 관제센터와 연결한다.

관제 시스템도 똑똑해졌다. 관제요원이 위험 상황을 더욱더 빠르게 포착해 대응할 수 있도록 CCTV 140대에 ‘학습형 자동분석 시스템’을 적용해 운영 중이다. 주요 장소 109개소에는 위급 상황 시 즉각적인 연락이 가능한 비상벨을 운영 중이다.

김명식 진천군수는 “위험 상황이 확인되면 경찰 등 관계기관에 상황을 전파하는 통합관제센터는 생활안전의 불침번”이라며 “CCTV와 지능형 분석기술, 비상벨, 관계기관 대응체계를 촘촘히 연결해 군민이 체감하는 안전도시를 만들겠다”고 말했다.