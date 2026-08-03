가자 평화합의 사흘 만에···이스라엘 공습으로 18명 사망

이스라엘이 가자지구를 이틀 연속 공습해 최소 18명의 팔레스타인 주민이 숨졌다. 하마스의 무장해제와 이스라엘군 철수 등을 골자로 한 평화합의가 체결된 지 사흘 만이다. 합의 이행을 둘러싼 양측 대립이 이어지면서 휴전 전망이 불투명한 상황이다.

로이터 통신 등에 따르면 팔레스타인 보건당국은 2일(현지시간) 새벽부터 이스라엘군이 가자시티와 데이르 알발라, 칸 유니스 등 가자지구 곳곳을 공습했다고 밝혔다.

데이르 알발라에서는 최소 4명이 숨졌고, 칸 유니스 인근 알마와시에서는 주택이 폭격을 받아 부부와 9세 아들이 사망했다. 가자시티에서도 부부와 자녀 1명이 숨졌으며, 이집트 대표부 사무소 인근의 피란민 텐트에서는 2명이, 사라야 광장 인근에서는 최소 3명이 목숨을 잃었다. 또 가자시티 동부 자이툰 지역에서 2명, 가자지구 북부 자발리아 인근에서도 1명이 사망했다.

이번 공습은 지난달 30일 이집트에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 가자지구 평화위원회와 하마스, 중재국인 이집트·카타르·튀르키예 대표단이 하마스의 무장해제와 이스라엘군의 단계적 철수 등에 합의한 이후 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 당시 합의를 두고 “가자지구가 새로운 팔레스타인 정부의 통치를 받게 되는 중요한 발걸음”이라며 분쟁 종식을 위한 전환점이 될 것이라고 평가했다.

그러나 합의 이후에도 하마스와 이스라엘은 무장해제와 철군 가운데 어느 조치를 먼저 이행할지를 놓고 맞서고 있다.

이스라엘 총리실은 이날 하마스의 무장해제 계획과 관련한 우려를 미국 측에 전달했다며 “이스라엘의 가장 중요한 원칙은 하마스가 완전하고 실질적으로 무장해제하기 전까지는 어떤 조치도 이뤄질 수 없다는 것”이라고 밝혔다.

반면 하마스는 가자지구를 통치할 새로운 팔레스타인 기구에 무기를 넘기기 전에 휴전 합의의 핵심 조항에 따라 이스라엘이 공습을 중단하고 병력을 철수해야 한다는 입장을 유지하고 있다. 하마스 정치국의 바셈 나임은 “정치적 협상이 진전을 보이는 시점에 긴장을 고조시키는 이번 공격은 이스라엘이 종전 노력을 무산시키고 무력으로 주도권을 확보하려 한다는 점을 보여준다”고 말했다.