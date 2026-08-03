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“지방세 고의 체납자 꼼짝마라”···대전 5개구 체납관리단 구성

입력 2026.08.03 14:14

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대전시청 전경. 대전시 제공

대전시청 전경. 대전시 제공

대전시와 5개 자치구가 지방세입 체납관리단을 구성해 체납액 징수 활동에 나선다.

대전시는 3일 중구 선화동 옛 충남도청사에서 지방세입 체납관리단 발대식을 열었다.

지방세입 체납관리단은 관내 세금 체납자를 직접 찾아가 생활 실태와 납부 능력을 확인하는 활동을 한다.

현장 조사를 통해 납부 능력이 있음에도 재산 은닉 등으로 세금 납부를 고의 회피하는 것으로 확인되면 법과 원칙에 따라 재산 압류와 부동산·차량 공매 등 체납처분을 하게 된다.

체납자가 생계 곤란으로 세금을 내기 어려운 경우에는 분할 납부와 체납처분 유예가 가능하도록 하고, 복지서비스도 연계할 방침이다.

시와 자치구가 체납관리단을 구성해 운영하는 것은 올해가 처음이다. 대전 5개 자치구 체납관리단은 모두 49명으로 구성됐다. 이들은 오는 11월까지 현장 조사 활동 등을 진행한다.

한치흠 시 기획조정실장은 “체납관리단 운영을 통해 지방재정 확충을 도모하고, 성실하게 세금을 낸 시민이 손해를 본다는 인식을 갖는 일이 없도록 하겠다”며 “납부 능력이 있는 체납자에 대해서는 원칙에 따라 대응하고, 납부가 어려운 시민에게는 필요한 지원을 연계해 나갈 것”이라고 말했다.

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