일, ‘역대급 엔저’에 미국과 공동 엔화 매수 개입…동일본대지진 이후 15년만

일본 엔화 가치가 40년 만에 최저 수준으로 떨어진 가운데 미국과 일본이 공동으로 엔화 매수 개입을 단행했다.

카탸아마 사쓰기 일본 재무상은 미·일 양국이 지난달 31일 공동으로 엔화 매수에 개입했다는 내용의 담화문을 3일 발표했다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 “일본을 돕기 위해 엔화 약세를 저지하는 시장 개입에 나섰다”고 밝힌 데 이은 것이다.

카타야마 재무상은 이번 개입이 2025년 9월 체결된 ‘미·일 재무장관 공동성명’에 근거해 이뤄졌으며 “최근 나타난 엔화의 과도한 변동성과 무질서한 움직임에 대응하기 위한 조치”라고 설명했다. 이어 미국 정부와 긴밀한 소통을 유지하고 있으며 앞으로도 필요하다면 추가적 공동 시장 개입을 주저하지 않겠다고도 강조했다.

일본의 외환정책을 실무적으로 총괄하는 미무라 아쓰시 재무성 재무관은 이날 담화문 발표 이후 기자들과 만나 “미·일 통화 동맹의 완성형이라는 관점으로 보고 있다”고 말했다.

미국과 일본의 외환 시장 공동 개입은 2011년 동일본대지진 이후 ‘엔고 현상’에 함께 대응한 이후 15년 만이다. 엔화 매수를 함께 한 것은 1998년 아시아 금융위기 이후 28년 만이다.

닛케이는 “양국의 외환시장 공동 개입은 금융위기나 대규모 재해 같은 비상 상황을 제외하면 매우 이례적인 조치”라고 평가했다.

NHK에 따르면 일본 정부와 일본은행이 지난달 30일 밤부터 8월1일 새벽까지 여러 차례 엔화 매입에 나섰고, 미 재무부는 뉴욕연방준비은행을 통해 유로를 매도하고 엔화를 매수하는 방식으로 시장에 개입했다.

카타야마 재무상은 스콧 베선트 미 재무장관과 그간 약 10차례 회담을 거듭하며 의견을 조율해왔으며 지난 5월 중순 도쿄에서 열린 미·일 재무장관 회담을 계기로 협의를 본격화했다고 밝혔다.

다만 닛케이는 미국 고위 당국자를 인용해 베선트 장관이 이미 지난 1월부터 엔화 매수 개입을 검토하며 시기를 저울질해왔고, 지난 5월 일본에서 최종 조율을 했다고 전했다. 엔화와 국채가 동시에 약세를 보이는 이른바 ‘재팬 셀링’이 미국 국채 시장에 영향을 미칠 가능성을 우려했다고도 설명했다.

달러당 엔화 환율은 지난달 말 163엔을 넘어서며 1986년 12월 이후 최고치를 기록했다. 양국의 공동 개입 발표 이후인 3일 오후 2시 기준 환율은 156.49엔이다.