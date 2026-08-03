창간 80주년 경향신문

기후부 노조 “사무관 사망, 구조적 문제로 인한 예견된 인재”…진상 규명 촉구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

기후에너지환경부 소속 공무원의 사망과 관련해 공무원노조가 "과로와 인력 부족이 누적된 구조적 문제"라며 정부와 기후부에 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

국가공무원노동조합과 국공노 기후에너지환경부지부는 3일 오전 11시 서울 청와대 앞 분수대에서 '기후에너지환경부 소속 직원 사망 관련 진상 규명 및 대책 마련 촉구 기자회견'을 열고, 정부의 책임 있는 진상 규명과 제도 개선을 촉구했다.

노조는 이번 사망이 개인의 문제가 아니라 업무 과중과 인력 부족, 업무 시간 외 업무지시 등 구조적인 근무환경이 빚어낸 '예견된 인재'라고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

기후부 노조 “사무관 사망, 구조적 문제로 인한 예견된 인재”…진상 규명 촉구

입력 2026.08.03 14:51

수정 2026.08.03 15:15

펼치기/접기
  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
3일 오전 서울 청와대 앞 분수대에서 국가공무원노동조합 기후부지부 조합원들과 국공노 소속 지부 위원장들이 고인을 추모하며 묵념하고 있다. 국공노 제공

3일 오전 서울 청와대 앞 분수대에서 국가공무원노동조합 기후부지부 조합원들과 국공노 소속 지부 위원장들이 고인을 추모하며 묵념하고 있다. 국공노 제공

기후에너지환경부 소속 공무원의 사망과 관련해 공무원노조가 “과로와 인력 부족이 누적된 구조적 문제”라며 정부와 기후부에 진상 규명과 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

국가공무원노동조합(국공노)과 국공노 기후에너지환경부지부는 3일 오전 11시 서울 청와대 앞 분수대에서 ‘기후에너지환경부 소속 직원 사망 관련 진상 규명 및 대책 마련 촉구 기자회견’을 열고, 정부의 책임 있는 진상 규명과 제도 개선을 촉구했다.

노조는 이번 사망이 개인의 문제가 아니라 업무 과중과 인력 부족, 업무 시간 외 업무지시 등 구조적인 근무환경이 빚어낸 ‘예견된 인재’라고 주장했다.

노조에 따르면 지난달 16일 기후부 소속 30대 사무관이 자택에서 숨진 채 발견됐다. 사망 사건과 관련해 기후부는 직장 내 괴롭힘과 과도한 업무 스트레스 여부 등 원인을 조사하고 있다.

은준기 국공노 기후부지부 위원장은 “부족한 인력과 과중한 업무, 업무시간 외 업무지시 등으로 현장은 한계에 이르렀다”며 직원의 희생에 의존하는 조직 운영을 비판했다. 이어 고인이 생전 남긴 “이 조직에는 인큐베이팅 시스템이 없는 것 같다”는 말을 언급하며 신규 직원을 위한 체계적인 적응 체계 마련을 요구했다.

이철수 국공노 위원장은 공무원도 헌법이 권리를 보장하는 노동자이자 인격권의 주체라며 국가공무원법 개정 등을 통해 직장 내 괴롭힘 방지와 인격권 보호 장치를 마련해야 한다고 주장했다.

공주석 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 위원장은 “공무원 노동자의 직장 내 괴롭힘과 갑질을 근본적으로 방지할 수 있는 4대 법안 패키지가 국회에서 조속히 통과되어야 한다”며 사태를 유발한 위법 행위자에 대한 강력한 징계 조치를 촉구했다.

이날 노조는 기자회견 뒤 청와대 관계자에게 진상 규명과 근무환경 개선을 촉구하는 성명서와 요구안을 전달했다. 이어 정부와 부처 당국이 면피성 대책으로 일관할 경우 강도 높은 대응에 나서겠다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글