절단한 다리 재활용품으로 버린 인천 요양병원 수간호사 검찰 송치

지난 6월 인천 송도의 재활용품 공공처리시설에서 발견된 다리 한쪽을 버린 인천 중구에 있는 요양병원 수간호사 등이 검찰에 넘겨졌다.

인천 연수경찰서는 폐기물관리법 위반 혐의로 요양병원 수간호사 A씨와 간호조무사 B씨, 자원봉사자 C씨 등 3명과 해당 의료법인을 검찰에 불구속 송치했다고 3일 밝혔다.

A씨와 B씨는 사람 다리를 전용 용기에 보관하지 않고, 섭씨 4도 이하의 냉장시설에 보관해야 하는 규정을 위반한 혐의를 받고 있다.

폐기물관리법에 따르면 인체 조직 등 의료폐기물은 전용 용기에 담아 다른 폐기물과 별도로 수집·운반해야 한다.

자원봉사자 C씨는 의료폐기물 보관함에 있던 붕대에 감긴 다리를 일반 재활용 쓰레기봉투에 담아 배출한 혐의를 받고 있다.

해당 의료법인은 폐기물관리법의 양벌규정에 따른 조치이다. 양벌규정은 직원의 법 위반 행위에 대해 법인이 상당한 주의·감독 의무를 다하지 않으면 법인에도 형사책임을 묻는 규정이다.

경찰은 관련 법령과 판례 등을 종합적으로 검토한 결과, A씨 등의 혐의가 인정된다고 판단했다.

그러나 수술실이 아닌 요양병원 병실에서 다리 절단 수술을 한 담당 의사는 의료법상 처벌 조항이 없고, 면허를 소지한 의사의 정당한 의료행위로 판단돼 의료법 위반 혐의는 적용하지 않았다.

한편 지난 6월 10일 오후 1시 50분쯤 인천 연수구 송도동 생활자원회수센터에서는 절단된 사람의 다리가 발견됐다. 이 다리는 중구의 요양병원에 입원해 당뇨를 앓고 다리가 괴사 중인 80대 여성 환자인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “사건 이후 각 의료기관의 폐기물 처리 담당자를 상대로 자체 교육을 해 법령과 규정 준수를 당부했다”며 “보건복지부와 기후에너지환경부 등 관계기관에도 유사 사건 재발 방지를 위한 대책 마련과 철저한 관리·감독을 요청했다”고 말했다.