폭염, 가뭄, 아니면 산불···전 세계가 기후위기 몸살

사상 최악의 폭염과 가뭄에 메마른 목초와 토양을 타고 일파만파 퍼진 초대형 화재가 대륙과 국가를 가리지 않고 전 세계를 강타하고 있다. 일부 국가에서는 가뭄 피해로 원자력 발전소 등 에너지 공급 시설이 중단됐고, 식량 부족이 목전에 왔다는 경고도 속출하는 중이다. 물 공급에 차질이 예상된다는 적신호도 곳곳에서 울린다. 유럽과 미국을 덮친 화재는 좀처럼 불길이 잡히지 않고 있다.

페테르 머저르 헝가리 총리는 2일(현지시간) 영상 메시지에서 “내일 44년 만에 처음으로 팍스 원자력발전소가 가동을 멈출 것”이라며 “앞으로 닷새가 중대한 고비”라고 말했다. 그는 “전력 시스템에 큰 부담이 예상되므로, 모두 세심한 주의를 기울여달라”고 호소했다. 팍스 원전은 헝가리 전력의 40%를 담당하는 핵심 전력 시설이다.

팍스 원전이 가동 중단에 들어가는 건 극심한 가뭄으로 다뉴브강 수위가 역대 최저치로 떨어진 탓이다. 수량 감소로 수위가 낮아진 탓에 냉각수를 빨아들이는 노즐이 강에 닿지 않는 상황이라고 영국 BBC는 보도했다.

헝가리뿐만이 아니다. 독일에서 발원해 흑해까지 흐르며 유럽 10개국을 관통하는 다뉴브강은 곳곳에서 에너지 공급 위기와 물 부족 사태를 일으키고 있다. 루마니아는 체르나보다 원전의 원자로 1기 가동을 중단했다. 세르비아의 수력발전소도 발전량이 설비용량의 20~30%로 하락하는 등 가동 중단 위기에 처해있다. 전례 없는 가뭄으로 수위가 낮아져 다뉴브강에서는 제2차 세계 대전 당시 떨어진 폭탄, 침몰했던 난파선, 빙하기의 매머드 뼈까지 드러났다. 다뉴브강을 국경으로 루마니아와 접한 불가리아의 어민 로센 도브레프는 AFP에 “루마니아까지 걸어갈 수 있을 정도”라고 말했다.

극심한 폭염과 가뭄은 화재를 초대형 재난으로 키우고 있다. 프랑스와 스페인을 휩쓴 산불이 채 잡히지 않은 상태에서, 미국과 그리스·튀르키예 등지에서 발생한 또 다른 대형 화재로 각국은 몸살을 앓고 있다. 이날 그리스 아테네 협곡 진화 작업에 투입된 헬리콥터 2개가 충돌·추락하면서 소방관들이 목숨을 잃었다. 지난주 아테네 북서쪽 포르토 게르메노에서 시작된 산불은 이후 최고 시속 130㎞에 달하는 강풍을 타고 아테네 인근까지 번져 붙었다. 영국에서는 7월 한 달 동안 393건의 산불이 발생해 역대 가장 많은 산불이 일었다고 영국 일간 가디언이 보도했다.

미국 워싱턴주 스포캔 카운티에서 발생한 산불로 600채 이상의 건물이 불타고 5000가구 주민이 대피했다고 이날 워싱턴포스트(WP)가 전했다. WP는 “뿌연 주황색으로 덮힌 하늘이 시카고와 뉴욕의 숨통을 막았고, 마드리드와 보르도에서는 불길이 문턱까지 다가왔다. 캐나다와 오리건에서는 숲과 목초지가 불에 탔다”며 “이 모든 일이 단 7월 한 달 동안 일어났다”고 지적했다.

식량 위기도 코앞에 닥쳤다. 영국 전국농민연합(NFU)은 극심한 가뭄으로 밀·보리 등 식량 공급 부족 사태가 우려된다고 경고했다. 영국 농가는 겨울철 홍수 피해로 파종에 차질을 빚었고, 이젠 극심한 물 부족에 시달리고 있다. 톰 브래드쇼 NFU 회장은 “영국이 식량을 의존하는 다른 국가의 기후도 변하고 있다”며 “이제 선을 긋고 영국 국내 식량 생산을 우선해야한다”고 BBC에 말했다. 존 쿠스터스 네덜란드 과일농가협회 회장은 네덜란드 ANP 통신에 “유럽 전역 가뭄으로 오는 수확철 과일 크기가 작을 것이며, 수확량 감소가 가격 상승으로 이어질 것”이라며 “매우 힘든 한 해”라고 말했다.

문제는 기후변화로 이러한 대형 재난이 앞으로 반복될 가능성이 크다는 점이다. 세계기상기여도연구소(WWA)는 지구 온난화로 인해 고온, 건조한 토양, 강풍의 결합이 프랑스에서는 최소 두 배, 스페인에서는 최소 20배 더 자주 발생할 수 있다고 분석했다. 프랑스 공영라디오방송 RFI는 이날 버지니 슈바르츠 프랑스 기상청장이 “폭염 빈도는 2050년까지 5배, 2100년까지 10배 증가할 것으로 예상한다”고 말했다고 전했다.