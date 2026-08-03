탄산 톡톡·과즙 팡팡 “맥주야? 와인이야?”···테라 한정판 야심작 ‘과실 탄산주’ 3종 선보여

레몬·토마토·수박맛 ‘테라 스파클링’ 개발 레몬맛 알코올 도수 7도…토마토·수박맛은 4.6도

“테라와 과즙의 스파크 터지는 만남”

하이트진로가 맥주 브랜드 ‘테라’의 강력한 탄산과 과실 고유의 맛을 살린 ‘테라 스파클링’을 시즌 한정판으로 선보인다. 무더운 여름철 상큼하고 청량한 주류를 찾는 소비자를 공략하고 테라 브랜드 포트폴리오를 강화하기 위해서다.

3일 하이트진로에 따르면 과실 탄산주 ‘테라 스파클링’은 스페인산 화이트와인을 바탕으로 상큼한 과즙과 탄산을 더한 즉석음용주류(RTD)다. 맛은 토마토와 레몬, 수박 등 3가지로 개발했다.

특히 ‘테라 스파클링 레몬’은 3종 가운데 가장 높은 7도의 알코올 도수를 적용했다. ‘테라 스파클링 토마토’와 ‘테라 스파클링 수박’의 알코올 도수는 4.6도다.

제품 용량은 모두 485㎖다. 오는 4일부터 전국 대형마트와 편의점 등 가정용 주류 판매 채널에서 판매한다.

하이트진로는 이번 제품으로 맥주에 집중했던 테라 브랜드를 과실 탄산주까지 확대한다는 계획이다. 최근 과일 맛과 탄산을 살린 저도주와 RTD 제품을 찾는 소비자가 늘어나고 있기 때문이다.

하이트진로 관계자는 “테라 스파클링은 테라의 청정하고 강력한 탄산 브랜드 이미지를 바탕으로 개발한 신제품”이라며 “올여름 소비자들에게 새로운 맛과 색다른 재미를 전할 것”이라고 말했다.

하이트진로는 기존 테라를 비롯해 저칼로리 맥주 ‘테라 라이트’, 무알코올 음료 ‘테라 제로’, 얼음 형태로 제공하는 ‘테라 슬러시 생’ 등을 선보이며 테라 브랜드 제품군을 확대하고 있다.