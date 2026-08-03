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세계경영사학회, 신격호 롯데 창업주 기업가 정신 조명

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본문 요약

롯데는 지난달 30일 캐나다 토론토에서 열린 '2026 세계경영사학회'에서 신격호 롯데 창업주의 기업가 정신을 조명한 연구가 발표됐다고 3일 밝혔다.

이번 연구 발표는 백인수 오사카경제대학 교수가 '무경계 경쟁우위: 국경을 넘나든 롯데 창업주 신격호의 기업가 여정에 대한 동태적 연구'를 주제로 진행했다.

백 교수는 2023년 '경계 없는 시장 개척자, 롯데 신격호'를 주제로 연구를 발표한 데 이어 이번에는 '무경계 경쟁우위'라는 개념을 통해 신 창업주의 기업가 정신을 새롭게 조명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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세계경영사학회, 신격호 롯데 창업주 기업가 정신 조명

입력 2026.08.03 15:21

수정 2026.08.03 16:25

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  • 정유미 기자

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롯데그룹 창업주 고 신격호 회장. 롯데지주 제공

롯데그룹 창업주 고 신격호 회장. 롯데지주 제공

롯데는 지난달 30일 캐나다 토론토에서 열린 ‘2026 세계경영사학회’에서 신격호 창업주의 기업가 정신을 조명한 연구가 발표됐다고 3일 밝혔다.

세계경영사학회는 북미와 유럽, 일본 등 세계 각국의 경영사 연구자들이 4년마다 모여 경영사학 연구 성과를 공유하는 국제학술대회다.

이번 연구 발표는 백인수 오사카경제대학 교수가 ‘무경계 경쟁우위(Boundless Advantage): 국경을 넘나든 롯데 창업주 신격호의 기업가 여정에 대한 동태적 연구’를 주제로 진행됐다.

‘무경계 경쟁우위’는 특정 영역이나 경계에 머무르지 않고 국경과 산업, 조직을 넘나들며 축적한 지식과 자원을 새로운 성장 동력으로 전환하는 역량을 의미한다.

백 교수는 신 창업주의 삶을 청년기와 중년기 전·후반, 노년기 등 4단계로 구분하고 각 단계에서 직면한 도전과 이를 극복한 과정을 분석했다. 특히 문학과 정치, 산업, 조직 분야를 넘나들며 축적한 경험이 롯데그룹 성장의 기반이 됐다고 평가했다.

또 현대 경영인에게 필요한 기업가정신으로 ‘경계 밖 전문성에 대한 지속적인 학습’ ‘장기적 관점의 후계자 및 미래 인재 육성’ ‘적극적인 권한 위임과 최종 의사결정’에 대한 책임 의식을 제시했다.

백 교수는 “신 창업주의 기업가 정신은 오늘날 기업가들에게도 지속 가능한 성장의 방향을 제시하는 사례”라며 “기업가는 AI 시대에도 새로운 기회를 끊임없이 학습하고 우수한 인재를 육성하며 사회와 미래에 기여하는 자세를 가져야 한다”고 말했다.

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