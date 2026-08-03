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본문 요약

경북 경산의 아파트 관리사무소 방화 사건을 수사하던 경찰관이 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 경위를 조사하고 있다.

A경감은 지난달 23일 발생한 경산 아파트 관리사무소 방화 사건의 수사팀장을 맡고 있었다.

경찰은 현재까지 A경감의 사망이 해당 사건과 관련됐다고 볼 만한 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.

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경산 방화 사건 수사 경찰관 숨진 채 발견···경찰, 경위 조사

입력 2026.08.03 15:35

  • 김현수 기자

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경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 지난달 31일 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 지난달 31일 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

경북 경산의 아파트 관리사무소 방화 사건을 수사하던 경찰관이 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 경위를 조사하고 있다.

3일 경북경찰청에 따르면 지난 2일 오후 4시30분쯤 경남 창녕군 도천면의 한 저수지 인근에서 경산경찰서 형사과 소속 A경감(50대)이 숨진 채 발견됐다.

경찰은 A경감과 연락이 닿지 않는다는 가족의 신고를 받고 휴대전화 위치를 추적하는 등 수색에 나섰다. A경감은 발견 당시 이미 숨진 상태였다.

현장에서 유서는 발견되지 않았다. 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 파악됐다.

A경감은 지난달 23일 발생한 경산 아파트 관리사무소 방화 사건의 수사팀장을 맡고 있었다. 경찰은 현재까지 A경감의 사망이 해당 사건과 관련됐다고 볼 만한 정황은 확인되지 않았다고 밝혔다.

해당 사건은 경산시 사동의 한 아파트에서 관리비와 운영 문제로 관리사무소 측과 갈등을 빚던 입주민 B씨(71)가 관리사무소에 가연성 물질을 뿌리고 불을 지른 사건이다. 이 불로 50대 관리소장과 직원, 입주민 등 3명이 숨졌고 B씨를 포함한 5명이 다쳤다.

경북경찰청은 사건 당일 광역수사대와 과학수사계, 경산경찰서 형사팀 등 36명으로 전담수사팀을 꾸렸다. 경찰은 B씨를 현주건조물방화치사상 혐의로 입건해 수사하고 있다.

A 경감 사건은 창녕경찰서에서 정확한 경위를 수사 중이다.

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