오늘의 인사-행정안전부, 국가데이터처 외

■행정안전부 ◇과장급 전보 △국가정보자원관리원 기획전략과장 양창영
■국가데이터처 ◇과장급 전보 △산업동향과장 정선경 △가계수지동향과장 박순옥 △표본과장 최재혁 △국가데이터혁신과장 이철희 △행정통계과장 송주화 △호남지방데이터청 지역통계과장 백종립
■방위사업청 ◇고위공무원 신규임용 △방위사업정책국장 정범승 △유도무기사업부장 이종주
■한국개발연구원(KDI) △재정·사회정책연구부장 이태석 △금융정책연구실장 겸 국채연구팀장 오윤해 △부동산연구팀장 문윤상 △교육·노동혁신연구팀장 한요셉
■한국식품산업클러스터진흥원 △사업본부장 손윤하
■라이나생명 ◇상무 신규 선임 △RM본부 한민섭
■IT조선 △편집국 산업부 부장 문주영 △〃 콘텐츠부 부장 김형원
■아이뉴스24 △편집부문 프리미엄뉴스 사업추진단장 김병수 △편집국 산업부 부장 양길모 △ 〃 금융증권부 부장 장효진 △〃 바이오헬스부 부장 손정은 △〃 글로벌경제부 부장 이균성
■동행미디어시대 △경영전략·마케팅본부장(상무이사) 송정열 △편집국장 이상언 △금융증권부동산부장 황국상 △AX TF장 겸 제도혁신연구소 부소장 이무영
■상명대 △직속기관 법무실장 김인철 △서울캠퍼스 학생처장 겸 학생생활관장 및 대학혁신위원회 상명소셜임팩트센터(서울) 부센터장 윤희남 △대학혁신위원회 AI융합교육원장 장준호 △〃 WIDEEP교육혁신원 부원장 김민호