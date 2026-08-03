극한 더위에 부산시 재해기금 1억 원 긴급 투입··· 폭염 관련 소방 출동만 하루 12건

부산시는 취약계층의 온열질환 예방을 위해 재해구호기금 1억원을 긴급 투입한다고 3일 밝혔다. 최근 기록적인 폭염이 연일 이어진 데 따른 조처다.

이번 재해구호기금은 부산사회복지공동모금회를 통해 집행될 예정이다. 지원금은 경로당 225곳의 냉방비 등에 사용된다. 종합사회복지관과 노숙인종합지원센터, 장애인 복지관 등에 냉방비와 폭염 예방 물품 등을 지원하는 데도 사용될 예정이다.

부산시는 취약계층이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 관련 기관에 선풍기와 냉감 용품, 생수 등을 지원한다는 계획이다.

폭염 특보가 발효된 동안에는 취약계층 보호 상황을 계속 점검한다. 현장의 지원 수요를 파악해, 필요한 경우에는 추가적인 보호 조치도 검토한다는 방침이다.

전재수 부산시장은 “지금의 폭염은 시민의 생명과 안전을 위협하는 재난”이라며 “노인·장애인·노숙인 등 취약계층은 폭염에 더욱 취약해 예산과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

3일 기준 부산 전역에는 폭염 경보가 발효된 상태다. 지난달 30일 발효된 폭염중대경보는 2일 오후 6시부로 해제됐지만, 가마솥더위는 계속 이어지고 있다. 이날 부산·울산·경남 지역의 낮 최고 기온은 35~39도에 치솟을 것으로 예상됐다.

온열질환으로 인한 인명피해도 잇따르고 있다. 부산소방재난본부에 따르면 2일 부산에서 온열질환 관련 증상으로 119 구급대가 출동한 사례는 모두 12건으로 집계됐다. 올해 부산에서 폭염 관련 소방활동 건수는 모두 70건이었다. 전체의 17%가 하루에 집중된 셈이다.

1일 기준 부산의 온열질환자는 56명으로 집계됐다. 지난달 30일에는 사하구에서 기저질환을 앓던 20대 남성이 온열질환으로 숨지는 일이 일어나기도 했다.

2일 오후 6시24분 쯤에는 강서구 대저동의 한 텃밭에서 일하던 70대 남성이 온열질환 의심 증상으로 병원에 옮겨졌다가 숨지기도 했다. 다만 소방 당국에 따르면 이 남성은 의료진에 의해 온열질환으로 인한 사망이 아닌 것으로 밝혀졌다.