놀런이 쏘아 올린 고전···2800년 전 ‘오디세이’, 영화 개봉 앞두고 판매량 600% 껑충

놀런 감독 ‘오디세이’ 개봉 앞두고 고전 판매량 대폭 증가

2800년 전 쓰인 고대 서사시 <오디세이>가 독자들의 큰 관심을 받고 있다. 크리스토퍼 놀런 감독의 동명 영화 개봉을 앞두고 관심이 높아진 덕분이다.

3일 교보문고 자료를 보면 <오디세이>(<오디세이아> <오뒷세이아> 포함) 판매량은 영화가 개봉하는 8월을 앞두고 급상승했다. 2026년 월별 판매량은 전년 동월 대비 5월 194.0%, 6월 291.7%, 7월 595.5% 증가했다.

가장 많이 판매된 판본은 현대지성의 그리스어 완역본 <오디세이아>(박문재 옮김)다. 연령별로는 40대가 25.7%로 가장 높은 비중을 차지했고, 50대(23.6%), 30대(22.1%) 순이었다. 성별 비중은 여성 50.7%, 남성 49.3%로 비슷해 성별에 치우치지 않는 관심을 받았다. 교보문고 관계자는 “19일 영화 <오디세이> 공식 각본집 출간도 예정돼 있어 출판 관련 콘텐츠에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 기대한다”고 말했다. <오디세이>는 각 도서관에서도 ‘예약한도 초과’에 걸릴 정도로 높은 대출 빈도를 보인다.

<오디세이>는 앞선 이야기인 <일리아스>와 함께 고대 희랍 시인 호메로스가 지었다고 전해지는 작품이다. 학자에 따라 단일 시인의 작품이 아니라는 주장도 제기한다. 서양 사상과 문학의 가장 앞줄에 놓인 작품으로 후대에 많은 영향을 미쳤다. 트로이아 전쟁에 참전한 군인 오디세우스가 온갖 험난한 모험 끝에 20년 만에 집으로 돌아와 자신의 아내 페넬로페의 구혼자들을 물리치고 페넬로페와 재회한다는 내용을 골자로 한다. 아울러 아버지 오디세우스를 찾아 헤매는 아들 텔레마코스의 이야기도 전반부에 비중 있게 나온다.

현대의 독자들에게 가장 ‘스펙터클’하게 여겨질 대목은 책의 중간 부분인 오디세우스의 모험담이다. 외눈박이 거인 폴리페무스가 오디세우스 일행을 산 채로 잡아먹고, 마녀 키르케가 오디세우스 동료들에게 마법의 약을 먹여 돼지로 변하게 해 가두고, 오디세우스가 노래로 사람을 홀리는 세이렌의 바다를 통과하는 대목 등이 유명하다. 과거 <오디세이>를 각색한 영화들도 이런 대목들을 주요하게 시각화했다.

코엔 형제의 <오! 형제여 어디에 있는가?>는 <오디세이>의 현대적 패러디로, 강가에서 빨래하며 노래해 유혹하는 여인, 한쪽 눈을 가린 사기꾼이 등장한다. 미야자키 하야오의 <센과 치히로의 행방불명>에서 차려진 음식을 함부로 먹은 부모가 돼지로 변하는 대목을 키르케의 이야기와 비교하는 해석도 있다.

고전학자 강대진씨는 <오뒷세이아, 모험과 귀향, 일상의 복원에 관한 서사시>(그린비)에서 “넓은 세상을 둘러보고, 온갖 종류의 고난과 온갖 유형의 인간들을 겪고 온 영웅은 마지막에 새로운 질서로 한 단계 올라선다. 피의 복수의 악순환을 끊고 우의에 기초한 평화를 확립하기 때문이다”라고 적었다.