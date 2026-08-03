퇴원 후 바로 자택 가지 않고 중간치료 받아 신내의료안심주택에 4개 공간 마련해 운영 만성당뇨 환자 첫 입주 후 회복속도 좋아져

병원에서 퇴원한 후 홀로 일상생활을 이어가기 어려운 어르신들을 위한 회복 공간인 ‘중랑 안심 중간집’이 첫 입주자를 맞았다.

3일 서울 중랑구에 따르면 퇴원 환자의 일상 복귀를 돕기 위해 만든 ‘중랑 안심 중간집’에 지난달 24일 첫 입주자가 들어왔다. 중간집은 서울 중랑구 신내동 신내의료안심주택 내 4개 호실에 마련됐다.

입주 대상은 중랑구에 주소를 둔 65세 이상 노인 가운데 퇴원 후 혼자 생활하는 데 어려움을 겪는 이들이다. 서울의료원, 북부병원, 녹색병원, 동부제일병원 등 관내 협력 병원에서 구청에 퇴원 후 회복이 필요한 환자를 전달하면 구청 내에서 진료 기록 등을 심사해 입주 대상을 선정한다. 중간집 입주를 희망하는 사람이 직접 행정복지센터에 문의해도 된다.

입주자들은 중간집에서 의료·주거·돌봄 서비스를 한 번에 받을 수 있다. 입주 초기에는 의사와 간호사가 방문해 건강 상태를 진단한다. 주 5회 요양보호사가 방문해 돌봄 서비스도 제공한다.

중간집에 처음 입주한 임모씨(69)는 만성 당뇨와 당뇨족 등으로 서울의료원과 서울특별시 북부병원에 입·퇴원을 반복해 왔다. 중랑구 관계자는 “수술 후 인지능력이 저하되고 거동에 불편을 겪던 어르신을 중간집에 모셨는데, 재활 운동 처방과 복약 지도를 받으면서 회복 속도가 굉장히 좋아졌다”고 밝혔다.

류경기 중랑구청장은 “의료·돌봄·주거 서비스를 연계해 어르신들이 안정적으로 일상에 복귀할 수 있도록 지역 중심의 지원 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.