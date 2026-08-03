‘자산 11조’ 테크·라이프 묶은 ‘한화M&S’ 공식 출범…3남 김동선에 미래 먹거리 발굴 맡겨

한화그룹의 테크·라이프 솔루션 부문을 모은 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S)가 출범했다. 김승연 회장의 3남인 김동선 사장은 한화M&S의 미래전략총괄 사장을 맡았다.

한화M&S는 3일 오전 서울 중구에서 한화M&S의 출범 기념식을 열었다고 밝혔다. ㈜한화에서 지난 15일 인적분할해 출범한 한화M&S는 지주사 설립 목적에 대해 사업별 전문성을 높이고 시너지를 창출해 각 사의 경쟁력을 끌어올리기 위한 것이라고 설명했다.

한화M&S는 크게 테크와 라이프 부문으로 나뉜다. 테크 부문은 한화비전·한화세미텍·한화모멘텀·한화로보틱스 등이, 라이프 부문은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등이 속한다. 손자회사까지 더하면 57개사로, 이 회사들의 지난해 말 연결 기준 매출액은 약 6조원, 총자산은 약 11조3000억원 수준이다.

한화M&S는 이날 이사회를 열고 대표이사 등 경영진 선임, 위원회 설치, 내부 규정 제정도 의결했다. 이사회는 김형조 대표이사 등 사내이사 3명과 조민호 한양대 교수 등 독립이사 4명으로 구성됐다. 초대 수장을 맡은 김 이사는 1994년 한화그룹에 입사해 30년 이상 사업 전략, 사업장 운영 등 현장 경험을 거쳤다. 2021년부터 4년간은 한화호텔앤드리조트 대표를 지냈다.

김동선 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·한화비전 미래비전총괄 사장은 한화M&S의 미래전략총괄 사장을 맡는다. 지주사에서 계열사 간 시너지를 높이고 미래 먹거리 발굴을 총괄할 계획이다. 사실상 테크·라이프 부문의 독립 경영체제가 구축되면서 김 사장의 경영 능력이 본격적인 시험대에 오르게 됐다. 현재 장남 김동관 수석부회장은 방산·조선·에너지, 차남 김동원 부회장은 금융, 삼남 김동선 사장은 테크·라이프 부문을 각각 맡고 있다.

김형조 대표이사는 “전문성을 극대화한 새로운 경영 체계를 구축해 강하고 효율적인 조직으로 거듭나겠다”며 “우리의 성장이 국가와 사회의 발전으로 이어질 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. 한화M&S는 이달 25일 유가증권시장에 상장할 계획이다.