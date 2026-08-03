세우타 월경 사태 이용하려 몰려든 극우···‘이주민 혐오 반대’ 맞불 시위도 열려

스페인의 북아프리카 자치령 세우타로 이주민 수만명이 이동한 사태가 벌어진 뒤 극우 정치인들이 세우타로 몰려들어 주민들과 충돌하는 일이 벌어졌다. 이번 사태를 계기로 극우 세력이 반이민 정서를 내세우는 등 정치적 파장이 한동안 이어질 것으로 전망된다.

뉴욕타임스(NYT)는 2일(현지시간) 스페인 극우 정당 복스(Vox)의 대표 산티아고 아바스칼 대표가 세우타에서 기자회견을 열고 이번 사태를 “모로코의 침략이자 전쟁 행위”라고 말했다.

아바스칼 대표는 “이는 모로코가 조장하고 페드로 산체스 총리가 여러 방식으로 묵인하고 허용한 전쟁 행위”라며 “세우타와 멜리야의 국경은 우리의 집이자 조국을 지키는 장벽인데, 부패하고 반역적인 정부가 이를 보호하고 있지 않다”고 말했다.

전날부터 스페인의 극우 정치인들과 우파 인플루언서들이 세우타로 몰려들어 잔류한 이주민들의 추방을 촉구했다. 이들은 세우타 현지에서 기자회견 또는 집회를 주최하며 산체스 총리의 이민 정책이 국가 안보를 위협한다고 주장하고 있다. 이에 맞서 세우타의 이슬람교도 주민들이 극우 정치인들에 대한 맞불 시위에 나서기도 했다. 시위에 나선 주민들 대다수는 모로코계인 것으로 알려졌다.

스페인의 극우 정치인이자 유럽의회 의원인 알비스 페레스도 전날 세우타를 찾아 이민자 추방을 촉구하다 주민들과 충돌했다. 주민들이 몰려들자 페레스 의원은 술집으로 피신했고, 경찰의 호위를 받으며 대피했다. 그가 경찰과 함께 도심을 떠나자 주민들은 “하나 된 세우타는 결코 분열되지 않을 것이다”라고 외쳤다. 세우타 주민이자 맞불 시위에 참여한 대학생 누르 아흐메드(20)는 “그들은 세우타가 겪고 있는 인도주의적 위기를 이용하려는 것뿐”이라며 극우 정치인들을 비판했다.

스페인 제1야당인 국민당(PP)의 알베르토 누녜스 페이호 대표도 전날 세우타를 찾아 스페인 당국의 국경 관리 실패를 비판했다.

스페인뿐만 아니라 유럽연합(EU)의 다른 국가 정치인들도 세우타 사태를 언급하며 반이민 여론을 확산시키려 하고 있다. 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 “세우타에서 전해지는 이미지는 통제 불능의 불법 이민이 유럽 국경의 안보에 실질적인 위협이 된다는 것을 다시 보여준다”며 “불법 이민 문제에서 우리는 단 한 치도 물러서지 않을 것”이라고 밝혔다. 프랑스 극우 정당 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 엑스에 “프랑스는 지체 없이 국경 통제를 강화해야 한다”고 쓰기도 했다.

NYT는 “정치적 파장은 이제 막 시작됐다”며 “야당 지도자들과 극우 성향의 정치인들은 이 위기를 이민 문제와 국가 정체성을 둘러싼 더 광범위한 논쟁으로 확대하고 있다”고 짚었다. 영국 싱크탱크 브리티시퓨처의 순더 카트왈라 소장은 “이번 사태는 포퓰리즘 정당의 핵심 지지층에게 큰 반향을 일으킬 것”이라고 말했다.

스페인 당국은 이날 세우타 사태에서 숨진 사람이 72명이라고 밝혔다. 사망자 대부분은 모로코에서 헤엄쳐 세우타로 향하던 중 익사했으며 일부는 방파제 장벽을 넘던 중 압사했다.