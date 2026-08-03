창간 80주년 경향신문

충주 단월정수장 지하 공사 현장서 50대 노동자 숨져…경찰 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

3일 충북 충주 단월정수장 지하 공사현장에서 중국인 국적 50대 노동자가 쓰러져 경찰이 조사에 나섰다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시6분쯤 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 중국국적 A씨가 작업 도중 쓰러졌다.

동료의 신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태의 A씨를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

충주 단월정수장 지하 공사 현장서 50대 노동자 숨져…경찰 조사

입력 2026.08.03 16:26

수정 2026.08.03 16:40

펼치기/접기
  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
119구급대. 경향신문DB

119구급대. 경향신문DB

3일 충북 충주 단월정수장 지하 공사현장에서 50대 노동자가 쓰러진 뒤 숨져 경찰이 조사에 나섰다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시6분쯤 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 중국국적 A씨(50)가 작업 도중 쓰러졌다.

동료의 신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태의 A씨를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

당시 A씨는 동료들과 지하층에서 작업 중 정신을 잃었다. 동료들이 A씨를 지상 쉼터로 옮겨 응급처치했고, 신고를 받고 출동한 119구급대는 심정지 상태의 A씨를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

병원 이송 당시 A씨 체온은 35.8도로 조사됐다.

소방 관계자는 “보통 온열질환자는 38도 이상의 고열을 보이는 사례가 많아 A씨의 온열질환 여부를 확인하기 힘들다”고 말했다.

경찰은 당시 작업환경과 A씨 건강 상태 등을 확인하는 한편, 동료 등을 상대로 정확한 사망경위를 조사 중이다.

이날 충주의 낮 최고기온은 36.7도를 기록했다.

경찰 관계자는 “정확한 사인을 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글