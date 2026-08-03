충주 단월정수장 지하 공사 현장서 50대 노동자 숨져…경찰 조사

3일 충북 충주 단월정수장 지하 공사현장에서 50대 노동자가 쓰러진 뒤 숨져 경찰이 조사에 나섰다.

경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오후 2시6분쯤 충주시 단월정수장 현대화 사업 증축공사 현장에서 중국국적 A씨(50)가 작업 도중 쓰러졌다.

동료의 신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태의 A씨를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

당시 A씨는 동료들과 지하층에서 작업 중 정신을 잃었다. 동료들이 A씨를 지상 쉼터로 옮겨 응급처치했고, 신고를 받고 출동한 119구급대는 심정지 상태의 A씨를 병원으로 이송했지만 숨졌다.

병원 이송 당시 A씨 체온은 35.8도로 조사됐다.

소방 관계자는 “보통 온열질환자는 38도 이상의 고열을 보이는 사례가 많아 A씨의 온열질환 여부를 확인하기 힘들다”고 말했다.

경찰은 당시 작업환경과 A씨 건강 상태 등을 확인하는 한편, 동료 등을 상대로 정확한 사망경위를 조사 중이다.

이날 충주의 낮 최고기온은 36.7도를 기록했다.

경찰 관계자는 “정확한 사인을 규명하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침”이라고 말했다.