김규환 석탄공사 사장 직무정지…채용절차 위반 등 비위행위

김규환 대한석탄공사 사장이 비위행위로 직무 정지 처분을 받았다. 사실상 청산 절차를 밟고 있는 대한석탄공사의 마지막 사장이 불명예 퇴진할 가능성이 커졌다.

3일 정부와 업계에 따르면 산업통상부는 지난해 국회 국정감사에서 제기된 김 사장의 비위행위 의혹에 대해 감사를 진행했고 지난 6월 석탄공사에 해임을 요구했다. 산업부는 또 일부 행위에 대해 경찰에 수사를 의뢰하고 김 사장 직무를 정지했다.

산업부는 감사를 통해 김 사장이 직제에 없는 부사장 채용을 시도하고 특별인사위원회에서 의결한 사항을 변경해 채용 공고를 진행한 사실을 확인했다. 출장 관련 15건의 전자문서 삭제를 지시한 혐의도 받는다. 규정을 어기고 특정 폐쇄회로(CC) TV 업체와 계약 체결 전 장비를 설치하고 사후 계약으로 비용을 지급했다는 의혹도 있다.

다만 석탄공사 이사회는 산업부의 해임 요구에 대해 “잘못된 시도는 있었으나 실제 실행되지 않은 점을 고려한다”며 해임안 의결을 보류한 상태다. 김 사장 거취는 경찰 수사 결과가 나온 뒤 이사회 의결을 거쳐 결정될 전망이다. 현재 석탄공사는 진길우 비상임이사가 기관장 직무대리를 맡고 있다.

김 사장은 국민의힘 전신인 새누리당 소속으로 20대 국회에서 비례대표 의원으로 활동했다. 윤석열 정부 때인 2024년 11월 석탄공사 사장 자리에 올랐다.

1950년 설립된 석탄공사는 지난해 6월 강원 삼척시 도계광업소를 폐광하고 국내 석탄 생산을 종료했다. 현재는 시설 철거와 안전 관리, 자산 정리 등을 위한 후속 업무를 진행하고 있다. 석탄 비축 업무는 한국광해광업공단에 넘겼다. 정부는 석탄공사 청산 방안을 논의 중이다.