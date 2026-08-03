반등은 하루만? 다시 흔들리는 코스피···8월에도 ‘롤러코스피’ 이어질까

코스피 지수가 3일 5% 하락하며 거래를 마쳤다. 직전 거래일 17% 폭등한 뒤 하루 만에 약세로 돌아서며 급등락을 반복하는 모습이다. ‘삼전·닉스’는 8% 넘게 동반 하락했다. 증권가에서는 이달에도 ‘롤러코스터’ 장세가 이어질지, 변동성이 잦아들며 반등 흐름을 회복할지 주목하고 있다.

코스피는 이날 전장 대비 338포인트(5.12%) 내린 6257.45에 장을 마쳤다. 코스닥은 전장 대비 17.59포인트(2.44%) 오른 737.35에 마감했다.

앞서 직전 거래일인 지난달 31일 코스피는 사흘간 이어진 폭락 끝에 1001.89포인트(17.91%) 오른 6595.45로 마치며 역대 최대 상승률과 상승폭을 기록했다. 그러나 하루만에 하락세로 돌아선 것이다.

반도체주가 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 이날 전장 대비 8.76% 내린 23만9500원에, SK하이닉스는 8.78% 내린 156만7000원에 거래를 끝냈다.

이날 유가증권시장에선 외국인이 2조8429원 순매도하며 다시 매도 우위로 전환했다. 기관도 1조9477억원 순매도했다. 개인은 4조6531억원 순매수하며 지수 하단을 떠받쳤다.

이날 증시 하락은 미국·이란 간 지정학적 긴장이 완화하고 지난주 말 미국 뉴욕증시가 상승세를 보였지만 전거래일 급등에 따른 차익실현 매물이 쏟아진 게 영향을 미친 것으로 풀이된다.

이경민 대신증권 연구원은 “국내 증시는 지난 금요일 반도체 급등에 따른 되돌림을 소화했다”며 “삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 외국인의 차익실현 매물이 출회되며 되돌림 장세가 나타났다”고 말했다.

증권가에서는 지난달에 이어 이달 국내 증시가 변동성 장세를 이어갈지, 반등 흐름을 회복할지 주목하고 있다.

지난 6월 코스피는 올해 들어 115% 상승하며 글로벌 주요 증시 중 상승률 1위를 기록했지만, 지난달 22% 급락하면서 하락률 1위로 돌아섰다. 급등락 장세에 시장안정장치인 사이드카와 서킷브레이커도 잇따라 발동됐다. 한국거래소에 따르면 지난달 유가증권시장에서 사이드카와 서킷브레이커는 각각 총 15회, 4회 발동됐다.

코스피의 향후 경로를 두고 증권가의 전망은 엇갈리고 있다. 대신증권은 이날 올해 코스피 목표치를 기존 1만1500에서 9300으로 낮췄다. 신한투자증권도 지난달 30일 하반기 코스피 목표치를 기존 1만1000에서 8800으로 내렸다. DB증권은 지난달 29일 코스피의 단기 저점으로 5500선을 제시했다.

반면 블룸버그에 따르면 글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 이날 보고서에서 한국 주식에 대한 투자 의견을 ‘비중 확대’로 상향 조정했다. 시장 내 쏠림 해소와 레버리지 청산 뒤 코스피가 자사 목표치인 9000포인트까지 36%의 상승 여력을 보유하고 있다는 진단이다.

한지영 키움증권 연구원은 “관건은 주가 회복력의 강도와 지속성”이라며 “일차적으로는 미국 7월 고용지표, (미국 빅테크 기업인) AMD·샌디스크 실적, 외국인 수급 변화 등이 이를 결정할 것으로 예상된다”고 말했다.