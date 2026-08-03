“호텔 풀장 안 부러워”···‘5000원짜리 가성비 워터밤’ 입소문 탄 한강 수영장, 피서객들로 북적

방학 맞은 학생들부터 외국인 관광객까지 찾아 “주말·평일 구분없이 오전부터 꽉 찬다” 지난 6월 개장 후 누적 26만2000여명 방문

33도를 웃도는 폭염이 이어지는 상황에서 서울 영등포구 여의도한강공원 수영장이 피서객들로 북적이고 있다. 도심에서 저렴한 가격에 무더위를 피할 수 있다는 점이 인기의 배경으로 꼽힌다.

주말인 지난 2일과 평일인 3일 오전 여의도한강공원 수영장은 피서객들로 북적였다. 평일 오전 시간대임에도 수영장 내 선베드 120석은 일찌감치 가득 찼다. 수영장 관계자는 “올해 더위가 작년보다 심해지면서 이용객이 많아진 것 같다”며 “주말과 평일 구분 없이 오전부터 수영장에 사람이 꽉 찬다”고 말했다.

수영장에는 방학을 맞은 학생들, 어린 자녀를 동반한 가족 단위 방문객, ‘태닝족’, 외국인 관광객 등으로 붐볐다. 전날 수영장을 찾은 김모씨(26)는 “요즘 너무 더워서 수영을 하러 왔다”며 “SNS에서 한강 수영장이 유행하기에 와봤는데 생각보다 만족스럽다”고 말했다. 유치원생 자녀와 함께 온 A씨(32)는 “선베드를 잡기가 전쟁 수준이었지만, 입장료가 저렴해 부담 없이 찾을 수 있어 좋다”고 말했다.

야외 태닝을 즐기려는 이들도 눈에 띄었다. 미국인 매튜(28)는 “한국에서는 마음 편히 태닝할 장소를 찾기 부담스러웠는데, 수영장이라 눈치 보지 않고 태닝을 즐길 수 있어 한강 수영장이 외국인들 사이에서 소문이 났다”고 말했다.

입장료는 성인 기준 5000원이다. 올해 한강 수영장은 SNS를 중심으로 야간 개장 때 진행되는 DJ 공연이 주목받으며 ‘5000원짜리 가성비 워터밤’이라는 별칭도 얻었다. 수영장 관계자는 “야간 개장은 2024년부터 도입됐으나, 올해 처음 시작한 DJ 공연과 저렴한 도심 속 야외 수영장이라는 장점이 맞물려 올해 이용객이 몰리는 것으로 보인다”고 말했다.

서울시 미래한강본부에 따르면, 지난 6월19일 개장 이후 지난달 26일까지 한강 수영장과 물놀이장 6곳의 누적 이용객은 26만2433명이다. 이 중 여의도 수영장 이용객은 9만3850명으로, 지난해 같은 기간 대비 약 65% 증가했다.

다만 이용객 급증에 따른 적절한 관리와 안전 확보는 과제이다. 개장 초반 흡연과 쓰레기 처리 등 문제가 지적됐다. 이날 찾은 현장은 안전요원의 수시 청소와 통제로 청결이 비교적 잘 유지되고 있었다. 수영장 외부에 있는 주차장 인근에는 여전히 담배꽁초 등 일부 쓰레기가 방치돼 있었다.

범죄 발생 우려도 제기됐다. 서울 영등포경찰서는 지난달 17일 여의도 한강공원 수영장에서 여성의 신체를 몰래 촬영한 혐의로 한 남성을 입건해 수사 중이다. 최근 SNS상에서 수영장 내 성추행 피해를 호소하는 글까지 올라왔다. 수영장 측은 불법촬영 금지 현수막을 걸고 성인풀 내 휴대전화 소지를 제한하는 등 대비책을 마련하고 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “수영장은 무더운 여름밤 시민들에게 새로운 레저 공간을 제공하며 큰 호응을 얻고 있다”며 “앞으로도 안전관리와 편의시설, 수질관리를 강화해 더 많은 시민이 안전하게 즐길 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.