미군이 최근 이라크와 쿠웨이트 등에서 기지 철수를 준비·검토하고 있다는 보도가 잇따르고 있다.

걸프전(1990~1991년)과 이라크전(2003~2011년)을 계기로 각각 쿠웨이트와 이라크에 장기 주둔을 위한 거점 기지를 구축한 미군이 최근 이란과의 전쟁 이후 병력 운용 전략 재편에 나섰다는 평가가 나온다.

미군 기지가 있다는 이유로 이란의 공격을 받았던 걸프국은 미군 철수 시 이란의 위협이 줄어들 가능성을 반기는 한편, 미국과의 안보 협력 축소를 우려하고 있다.

이라크서 패트리엇 이미 철수?

2일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 영문 일간 더내셔널은 이라크 북부 쿠르디스탄 자치구 관계자들을 인용해 지난달 말 미군의 요격 장비와 물자를 실은 컨테이너가 에르빌 공군 기지를 떠났다고 보도했다. 관계자들은 고정 배치돼 있던 군사 장비가 이동한다는 점에서 “일상적 이동은 아니다”고 말했다.

앞서 중동 전문 매체 알모니토는 지난달 31일 미군이 에르빌 인근에 있는 하리르 공군 기지에 주둔 중인 병력을 1주째 철수하고 있다고 소식통을 인용해 보도했다. 패트리엇 이동식 지대공 미사일 방공체계와 무인기(드론) 등 공군 장비들은 이미 철수된 것으로 전해졌다. 패트리엇 발사대는 미공개 장소로 재배치된 것으로 전해졌다.

애초 미군을 포함한 이라크 주둔 국제연합군은 오는 9월30일 이라크에서 철수하기로 합의했다. 예정보다 이른 시점에 포착된 방공체계 재배치와 관련, 쿠르디스탄 자치구 관계자들은 “사전에 협의한 사항은 없었다”고 더내셔널에 말했다. 이에 이번 움직임이 연합군의 철수 과정인지, 이라크 내 재배치인지, 미국으로의 귀환인지 확인되지 않고 있다.

‘핵심 물류 허브’ 쿠웨이트서도 철수 검토

쿠웨이트에서도 미군의 철수 가능성이 거론되고 있다. 쿠웨이트는 1990년대 이후 중동 내 미군 핵심 전진기지 역할을 해왔으며, 최근 최대 1만3500명의 미군이 아리프잔 기지와 알리알살렘 공군기지 등에 주둔해왔다. 지상 무기인 에이브럼스 전차와 중포를 배치한 데 이어 패트리엇 방공 시스템도 배치했다.

하지만 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 31일 도널드 트럼프 미 행정부가 쿠웨이트 주둔 미군 철수 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 쿠웨이트에서의 철수는 과거부터 논의돼 온 사안이나 최근 미·이란 전쟁을 계기로 본격화한 것으로 전해졌다. 미 관리들은 이란 위협으로 인한 미군의 위험을 최소화하기 위해서였다고 WSJ에 설명했다.

‘거점’ 대신 ‘분산’ 택하는 미군

전문가들은 미·이란 전쟁을 거치며 미군이 중동 지역에 주둔할 이점이 줄어들었다고 분석한다. 이란과의 전쟁 기간 특정 지역에 고정된 군사 기지가 대규모 비대칭 전력을 상대로 취약하다는 점이 크게 드러났기 때문이다.

미군 인명 피해도 이어지고 있다. 이라크에서 이란의 드론 불발탄을 처리하던 미군 1명이 숨졌다. 쿠웨이트에서는 지난 3월 이란의 공습으로 미군 6명이 숨졌다. 지난달 23일에는 알리알살렘 기지 등이 공격받았다.

이란 다국어 매체 파르스투데이는 미 국방부가 이란의 미사일 공격 사정권에 드는 지역에 영구 군사 기지를 운영하는 효용이 제한적일뿐더러 인적·재정적 손실을 키운다고 판단했다고 전했다.

워싱턴근동정책연구소 선임연구원인 엘리자베스 덴트 전 국방부 관리는 “핵심은 이란전이 계속될 경우 현재와 같은 대규모 주둔군을 유지하는 것이 여전히 합리적인 선택인지 여부”라고 WSJ에 말했다.

미군은 병력 운용 전략을 순환 배치 방식으로 전환할 것으로 보인다. 파르스투데이는 최근 미군이 전투기 일부를 요르단과 이스라엘로 재배치한 것이 그 신호라고 평가했다.

미국이라는 ‘양날의 검’

미군 철수 가능성을 두고 걸프국의 반응은 엇갈린다. 걸프국은 미·이란 전쟁 기간 이란의 공격으로 큰 피해를 입었다. 이란의 공격으로 이라크 쿠르디스탄 지역에서만 최소 32명이 사망하고 약 150명이 부상했다. 쿠웨이트는 해수 담수화 시설과 발전소 등 기반시설이 공격을 받았다.

또한 호르무즈 해협 봉쇄로 석유 수출도 차질을 빚었다. 주미 쿠웨이트 대사는 부인했지만 쿠웨이트가 미국을 대리해 이란에 대한 공습을 감행했다는 WSJ 보도가 나오기도 했다.

미군이 철수할 경우 이란의 공격이 멈출 것이라는 기대가 제기된다. 이라크의 독립 정치 분석가 카딤 야와르는 “미군 철수가 실제 이뤄지든 아니든, 한 가지 분명한 점은 이란 또는 이란 연계 세력이 쿠르디스탄 지역을 공격할 명분이 사라질 것이란 점”이라고 더내셔널에 말했다.

반면 역내 안보 불안이 심화할 수 있다는 우려도 나온다. 덴트 선임연구원은 미군이 철수할 경우 미국의 걸프국 국방 지원이 약화할 것으로 전망했다. 나아가 쿠르드족 등 현지 주민이 미국이 남기고 간 안보 부담을 온전히 떠안게 될 것이라는 관측도 제기된다.

안보 자립 나서는 걸프

걸프국은 안보 다각화에 속도를 내고 있다. 이들 국가는 미국이 협의 없이 전쟁을 시작해 자국을 이란의 위협 아래 노출시킨 데 대해 불만을 품어온 것으로 알려졌다. 쿠웨이트는 최근 파키스탄과 포괄적 국방 협력 협정을 체결했다.

바데르 알사이프 쿠웨이트대 교수는 최근 안보 환경이 위험해지며 안보 파트너 다각화의 필요성이 드러났다고 WSJ에 말했다. 이어 “1990년대에는 재래식 전쟁이 주를 이뤘기 때문에 미국이 우리를 도울 수 있었지만, 오늘날은 상황이 다르다”고 했다. 미군이 주둔하든 아니든 이란발 위협은 계속될 것이기에 미·이란 전쟁은 안보 인식에 경종을 울리는 계기가 됐다는 설명이다.