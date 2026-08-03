대법 “부모 부양 대가로 증여받은 아파트는 배분 대상 아냐”

부모를 부양한 대가로 증여받은 재산은 다른 형제자매와 나눠 가질 필요가 없다는 대법원 판단이 나왔다. 모든 자녀의 상속분을 기계적으로 나누는 옛 민법 조항이 위헌이라는 헌법재판소의 결정에 따른 판결이다.

대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 최근 A씨 등 4명이 다른 남자 형제 B씨를 상대로 제기한 유류분 반환 청구 소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판단한 원심판결을 깨고 대구고법으로 사건을 돌려보냈다고 3일 밝혔다.

소송의 원고와 피고는 2020년 11월 사망한 C씨의 자녀들이다. C씨는 자신의 두 아들에게 대구 달성군의 공장과 땅을 물려준다는 유언을 남겼다. 두 아들 중 B씨는 더 많은 재산을 상속받았고 아파트 2채도 증여받았다. 이에 A씨 등 딸 4명은 “우리 몫의 최소 상속분(유류분)을 돌려달라”며 소송을 냈다. 유류분은 고인의 유언과 무관하게 가족 모두가 일정 비율만큼의 재산을 물려받도록 최소한의 몫을 말한다.

B씨는 “망인과 오랜 기간 함께 살며 간병비와 병원비를 부담한 대가로 아파트 등을 상속받은 것”이라고 주장했다. 1심과 2심은 아들 두 명이 받은 아파트 2채를 다른 형제들과 나눠야 한다고 봤다. 판결 당시 민법에서는 부모를 부양한 자녀의 기여분을 인정하지 않았는데, 이를 토대로 B씨가 받은 재산이 유류분 산정에 포함돼야 한다고 판단한 것이다.

2심 이후인 2024년 4월 헌법재판소는 B씨 패소 판결의 근거가 된 민법 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내렸다. 이에따라 민법은 ‘부모를 부양한 대가로 받은 재산은 유류분 산정에서 제외한다’는 내용으로 지난 3월 개정됐다.

대법원은 개정 민법이 이 사건에 소급 적용돼야 한다고 판단했다. 대법원은 “민법은 특별부양·기여에 대한 보상적 증여를 특별수익에서 제외하도록 했다”며 “이 사건처럼 헌법불합치 결정 당시 법원에 계속 중이던 사건에는 소급해서 똑같이 적용해야 한다”고 판단했다.