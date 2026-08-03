네거티브 얼룩진 전당대회…친명 ‘투표 현수막’ 친청 ‘생일투표’ 두고 선관위 신고전

더불어민주당 8·17 전당대회 1차 순회 경선 결과가 초접전으로 나타난 가운데 정청래·김민석 의원은 3일 서로 부정선거 운동 의혹을 제기하며 공방을 벌였다. 정 의원 측은 김 의원을 지지하는 의원들이 편파적 현수막을 걸었다며 중앙당 선관위에 신고했고, 김 의원 측은 친정청래(친청)계 지지자들의 ‘생일 투표 전략’을 두고 “구태 계파 정치”라고 비판했다.

정 의원은 이날 강릉시청에서 기자들과 만나 자신에 대해 주의·시정명령 제재 처분을 내린 중앙당 선관위에 대해 “윤리심판원이 죄가 되지 않는다고 한 만큼 선관위는 이 부분을 사과하라”며 “김민석 후보에게도 공정한 잣대를 들이댈 것을 정중히 부탁한다”고 말했다.

앞서 민주당 윤리심판원은 중앙당 선관위가 이재영 민주연구원장에 대한 중징계 요청 안건을 지난달 31일 기각했다. 선관위는 경남 양산 지역위원장인 이 원장이 개최한 초청 간담회에 정 의원과 친청계 최고위원 후보인 최민희·한민수·이성윤 의원이 참석한 것을 두고 부정 선거운동이라고 판단했는데, 심판원은 이 원장이 중립 의무를 위반하지 않았다고 봤다.

이 원장에 대한 징계 요청을 계기로 당대표 후보 간 공방은 당 선관위로 쏠리고 있다. 정 의원 측은 전 당원 투표 독려 현수막을 내건 일부 국회의원들을 비판하고 나섰다. 정 의원은 이날 기자들과 만나 “선관위에 김민석 후보의 선거 구호를 플래카드로 내건 국회의원을 조치해달라고 당 선관위에 의뢰한다”고 말했다. 일부 국회의원들이 각자 지역구에 ‘전 당원 100% 투표’ 등이 적힌 현수막을 달자 김 의원의 슬로건을 게시했다고 지적한 것이다.

김 의원 측은 “당심(당원 표심)과 의심(국회의원 표심)을 갈라치기하는 것”이라며 반발했다. 김 의원 측 한 의원은 통화에서 “전 당원 투표는 (당내 모임인) 100% 투표 운동본부의 슬로건이지, 특정 후보의 슬로건이 아니다”라며 “선거 과정에서 투표율 제고 운동은 선거운동 범주에 들어가지 않는다”고 말했다.

김 의원 측은 친청계 후보들에 대한 생일 투표 전략에 대해 당 선관위에 신고했다. 정 의원과 친청계 후보들이 지난달 참석한 ‘충북 민주당원·민주시민 연대’ 주최 행사에서 주최 측이 생월별로 최고위원 후보를 나눠 찍도록 안내한 것이 금지된 선거운동이라는 취지다. 김 의원을 비롯한 지지자들은 해당 투표 방법이 “노골적인 구태정치”라며 “당헌·당규 위배 사항”이라고 지적해왔다.

당 선관위는 오는 4일 회의를 열고 관련 신고 건들을 논의할 예정이다. 선관위 관계자는 “후보 개인이 선거 운동을 하는 건 괜찮지만, (연계 홍보 등) 안 되는 목록은 후보별 캠프에 공유했다”며 “당원들이 자발적으로 하는 것에 대해선 선관위가 제재할 권한이나 인력이 없다”고 말했다.