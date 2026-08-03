인천공항 2일 하루 이용객 24만7200명···개항 이래 최다

여름 휴가철을 맞아 인천공항 하루 이용객이 2001년 개항 이래 역대 최다를 기록했다.

인천국제공항공사는 지난 2일 인천공항 하루 이용객이 24만7200명(도착 12만4468명·출발 12만2732명)으로 기록됐다고 3일 밝혔다. 이는 설 연휴 첫날인 지난 2월 14일 24만7104명보다 96명 많은 역대 최다이다.

인천공항공사는 올여름 항공 성수기인 지난달 25일부터 오는 10일까지 인천공항 이용객은 377만명에 달한 것으로 예측했다. 이는 지난해 같은 기간 370만명보다 1.9%가량 늘어난 것이다.

인천공항공사는 휴가철을 국내 여객과 외국인 관광객의 출입국이 증가하면서 역대 최다 실적을 견인한 것으로 분석했다.

인천공항 이용객이 증가하고 있지만, 공항주차장은 아직까지 여유 있다. 지난 2일 최대 주차율은 제1여객터미널 단기 79%, 장기 99.3%, 제2여객터미널 단기 96.7%, 장기 87.9% 이다.

인천공항공사는 여름 휴가철을 맞아 주요 출국장 30분 조기 개장, 최첨단 보안검색장비 최대한 가동, 스마트 패스 전용 출국장 확대 등 특별교통대책을 시행, 큰 혼잡없이 평시와 다름없는 운영 흐름을 보이고 있다고 설명했다.