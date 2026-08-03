“객석 밑에 이런 공간이?”···베일 벗은 무대 뒤 ‘백스테이지 투어’에 홀린 관객들

“여러분 앞에 보이는 이 부분은 오케스트라 피트입니다. 지름 24ｍ, 폭 5ｍ의 승강무대로, 지하 2층까지 하강하며 최대 80명의 연주자를 수용할 수 있습니다.”

해설사의 설명이 끝나자 객석 가장자리로 몸을 내민 관람객들의 눈이 휘둥그레졌다. 객석에서는 좀처럼 존재를 의식하지 못했던 무대 아래 공간. 공연이 시작되면 오케스트라가 자리하는 이곳은 기계식 장치로 무대 높이까지 올라오기도 하고, 다시 지하 깊숙이 내려가기도 한다. “생각보다 훨씬 크네요” 곳곳에서 감탄이 흘러나왔다.

무대 뒤 공연장의 숨겨진 얼굴을 만나는 ‘백스테이지 투어’(Backstage Tour) 프로그램이 관람객들의 발길을 끌어당기고 있다. 완성된 공연을 객석에서 바라보던 일방향 관람을 넘어, 무대 뒤 공간을 직접 거닐고 체험하며 예술을 색다르게 소비하는 이색 콘텐츠다.

세종문화회관은 그간 외국인 관광객을 대상으로 시범 운영하던 ‘세종 백스테이지 투어’를 지난달부터 내국인 일반 관객에게 개방했다. 매주 화요일은 내국인, 목요일은 외국인 대상으로 25명 정원의 투어를 진행한다. 지난달 30일 백스테이지 투어 현장을 찾아 외국인 관람객들과 동행했다.

광화문 광장에서 시작된 투어는 3022석 규모의 대극장 내부와 로비, 무대 뒤, 중극장 엠(M)씨어터와 가변 스튜디오 무대인 에스(S)씨어터, 서울시무용단 연습실과 옥상 전망대까지 약 70분간 이어졌다. 참가자들은 무선 수신기를 목에 걸고 양정아 해설사의 설명에 귀를 기울이며 미로와 같은 극장 안팍을 탐험했다.

서울의 중심부 광화문의 터줏대감인 세종문화회관은 1972년 화재로 전소된 서울시민회관을 대체할 종합 공연장으로 건립됐다. 한국 1세대 건축 거장 엄덕문 선생이 설계한 건축물로, 곳곳에 전통 한옥의 미학과 공연의 성공을 기원하는 요소들을 담고 있다. 그 예로, 대극장 로비 난간과 벽면에 새겨진 보랏빛 박쥐 문양은 행운을 기원하며 액운을 쫓기 위한 것이라고 한다. 공연장에 얽힌 역사와 이야기를 듣고 보니 평소 무심코 지나쳤던 공간이 새롭게 보였다.

평소와는 다르게 비어있는 대극장을 둘러보고 컴컴한 무대 뒤로 들어서니 광활한 백스테이지 공간이 펼쳐진다. 꼭대기가 보이지 않을 정도로 아득한 약 40ｍ 높이의 천장에는 무대 세트와 막을 일사불란하게 오르내리는 36개의 배턴과 고공 캣츠워크에 배치된 485여 개의 조명기구가 빽빽하게 들어차 있다. 천막형 탈의실과 배우들의 분장 공간, 현재 공연 중인 뮤지컬 <베토벤>의 소품들도 눈에 띄었다. 작품의 색다른 공간을 체험할 수 있어 뮤지컬팬들에게도 인기라고 한다.

연습실 방문은 투어 프로그램의 묘미다. 이날 관람객들은 연습동에 위치한 서울시무용단 연습실을 찾아 무용수들이 한량무를 연습하는 장면을 감상하고 직접 한량무를 따라 추기도 했다. 투어에 참여한 미국인 관람객 셰리 오스틴은 “직접 부채를 들고 한국무용을 춘 것이 너무 재미있었고 역사 이야기도 흥미로웠다”라며 투어 참여 소감을 밝혔다.

투어의 마지막 공간인 옥상 전망대에 오르니 발아래로 광화문광장이, 탁 트인 정면으로는 경복궁과 북악산, 인왕산의 수려한 풍경이 한눈에 펼쳐졌다. 세종문화회관은 백스테이지 투어를 통해 그간 일반 시민에게 공개되지 않았던 옥상 공간을 개방한 데 이어 연내 실내 식음료(F&B) 공간도 조성할 예정이다.

베일에 싸여 있던 공연장의 ‘비하인드 스페이스’를 개방하는 움직임은 곳곳에서 진행중이다. 경기 성남아트센터는 기존 단체 관람객 대상으로 진행하던 백스테이지 투어를 최근 일반 시민에게 개방하는 등 프로그램을 확대 개편했다. 국립극단 명동예술극장은 코로나19로 중단됐던 백스테이지 투어를 재개한 이후, 매월 티켓 오픈과 동시에 투어가 매진될 정도로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 부천아트센터, 광주시문화재단 등 전국 주요 공연장들도 백스테이지 투어를 정기 운영하며 이색 분장 체험이나 무대 시연 등 독자적인 기획을 더하고 있다.

문화예술계 관계자는 “관객들이 공연을 즐기는 방식이 다양해지며 극장들이 이색 체험 프로그램을 확대하는 등 관객 접점을 늘리려는 시도가 계속되고 있다”고 말했다.