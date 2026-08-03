영천 공장 창고서 난 불 인근 야산으로 번져···소방당국, 산불 확산 대비 헬기 투입

경북 영천의 한 공장 창고에서 난 불이 인근 야산으로 번져 소방당국이 확산 방지에 나섰다.

3일 경북소방본부와 영천시에 따르면 이날 오후 3시45분쯤 영천시 청통면 우천리의 한 공장 창고에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

소방당국은 인력 75명과 장비 29대를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다. 진화 과정에서 불이 인근 야산으로 옮겨붙자 진화헬기도 추가로 투입했다. 현재까지 확인된 인명피해는 없다.

불이 난 철골조 1층 창고 1개 동 약 500㎡는 모두 탔다. 창고 안에 보관돼 있던 폴리에틸렌(PE) 등 플라스틱 완제품 약 100t도 소실됐다.

영천시는 인근 주민들에게 면사무소 등 안전한 곳으로 대피하고 차량은 화재 현장을 우회해 달라는 안전안내문자를 보냈다.

소방당국은 창고 내부에 가연물이 많아 불을 완전히 끄기까지 상당한 시간이 걸릴 것으로 보고 있다.

소방 관계자는 “불이 산으로 크게 번진 상황은 아니며 현장 영상에서도 산불 흔적은 거의 보이지 않는다”며 “진화를 마치는 대로 정확한 화재 원인과 재산피해 규모를 조사할 방침”이라고 말했다.