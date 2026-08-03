40도 ‘극한 폭염’ 서울로…수도권 첫 폭염중대경보

40도 극한 폭염이 수도권으로 번지고 있다. 경북 고령군과 전남광주 광양시 등 남부 지방의 낮 최고기온이 40도를 넘어선데 이어 서울에 올해 첫 폭염중대경보가 내려졌다. 극한 폭염이 일부 지역의 이례적 현상을 넘어 전국으로 확대되는 모습이다. 온열질환자는 하루 사이 100명 이상 늘어나 올해 누적 2000명을 돌파했다.

기상청에 따르면 3일 고령의 일 최고 기온이 41.2도를 기록했다. 광양과 대구(이상 41.1도), 경남 합천(41도) 등 영남권 곳곳에서도 40도를 웃도는 폭염이 이어졌다.

습도를 반영한 체감온도도 치솟았다. 이날 광양과 경남 의령, 합천의 한낮 체감온도는 39도를 넘어섰다.

수도권의 체감 더위 역시 40도에 육박했다. 경기 하남의 체감온도는 39.1도까지 올랐고 서울 강남의 체감 온도가 38도를 넘어서는 등 도심 곳곳에서 사람 체온을 웃도는 수준의 무더위가 이어졌다.

기상청은 이날 서울 동남권·서남권과 경기 하남, 오산, 여주서부에 폭염중대경보를 발표했다. 해당 특보는 4일 오전 11시부터 발효된다. 폭염중대경보는 폭염특보의 최상위 경고단계로, 지난 6월1일 이 특보 체계가 신설, 시행된 이후 서울을 포함한 수도권에 폭염중대경보가 발표된 것은 이번이 처음이다. 일 최고체감온도 38도 이상 또는 일 최고기온 39도 이상의 극단적인 고온이 예상될 때 내려진다.

현재 한반도 대기 상층에는 티베트고기압이, 중·하층에는 북태평양고기압이 겹쳐 있다. 맑은 날씨 속에 강한 햇볕이 지면을 달구면서 낮 기온이 크게 오르고 있다. 특히 수도권에서는 동풍이 산맥을 넘으며 기온을 끌어올리는 효과가 더해져 더위가 더욱 심해질 것으로 전망된다.

밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 열대야도 이어지고 있다. 열대야는 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 현상을 말한다. 기상청은 서울 등 주요 대도시의 경우 도심 열섬 등의 영향으로 밤 최저기온이 26도 이상 이어질 것으로 예상될 때 열대야주의보를 발효한다. 서울 전역에는 지난달 24일부터 현재까지 열대야주의보가 유지되고 있다.

밤낮없는 무더위가 이어지면서 올해 열대야 일수는 이미 역대 최다 기록을 넘어섰다. 지난 6월1일부터 이달 2일까지 전국 62개 지점에서 발생한 열대야 일수는 평균 10.6일로, 1973년 관측 이래 가장 많았다. 종전 최다 기록은 2024년의 9.7일이었다.

폭염이 지속되면서 2일 기준 누적 온열질환자 수는 전날 대비 108명 증가한 2025명으로 집계됐다. 추정 사망자는 전날보다 1명 늘어 누적 16명이 됐다. 하루 100명 이상의 온열질환자가 발생한 것은 올해 질병관리청의 온열질환 감시체계가 가동된 지난 5월15일 이후 7월 11·13일, 8월1일에 이어 네 번째다.

4일 오후부터 저녁 사이 경기 남부와 충청권, 전라권을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 다만 이번 소나기가 폭염의 기세를 꺾기는 어려울 것으로 보인다. 낮 최고기온은 30~38도까지 오르며 무더위가 이어질 것으로 예보됐다.

기상청은 “수도권과 전남광주는 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다”며 안전에 유의할 것을 당부했다.