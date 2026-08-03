베토벤·다빈치 vs 물총새·흰황새···유로 지폐 새 얼굴 투표에 600만명 참가

유럽중앙은행(ECB)의 차기 유로 지폐 디자인 선정을 위한 설문조사에 600만명의 응답자가 참여한 것으로 나타났다. 설문이 시작된 지 일주일 만이다. 디자인 변경은 2002년 유로화가 유통된 후 처음으로, 그간 회원국 간의 형평과 정치적 입장 차를 고려해 유지해온 중립성을 과감하게 내려놓으려는 시도로 평가된다.

영국 일간 가디언은 2일(현지시간) 지난달 23일부터 시작한 차기 유로 지폐 디자인 선정을 위한 설문조사에 600만명의 응답자가 참여했다고 보도했다. ECB의 지폐 도안 교체는 유로화가 도입된 2002년 이후 24년 만이다.

새 유로 지폐 디자인으로 총 10가지의 후보들이 제시됐다. 후보작은 크게 ‘유럽 문화’와 ‘강과 새’라는 두 가지 주제로 각각 5개씩 나뉘었다. 유럽 문화는 10유로에 독일 작곡가 베토벤, 20유로에 폴란드-프랑스 과학자 마리 퀴리, 100유로의 르네상스 시대의 예술가이자 과학자인 레오나르도 다빈치 등이 담겼다. 세계적인 소프라노 마리아 칼라스, 돈키호테의 작가 미겔 데 세르반테스, 오스트리아의 평화주의자이자 여성 해방 운동가인 베르타 폰 주트너도 포함됐다.

자연과 생명의 아름다움을 담은 ‘강과 새’ 주제에는 5유로의 나무타기새를 포함해 바위종다리·물총새·벌잡이새·흰황새·검은머리물떼새와 바닷새의 일종인 북방가넷 등이 포함됐다.

지폐 디자인 공모전엔 1241건의 지원서가 접수됐다. 최종 후보로 선정된 10개의 디자인은 지폐 디자인을 하지 않았던 창작자들의 작품이라고 가디언은 전했다. 핀란드 그래픽 디자이너인 빌레 티에태배이넨은 가로 형태의 지폐가 아닌, 세로로 길게 선 새들의 모습을 지폐에 담았다. 독일 출신 일러스트레이터 로베르트 뒤넨벨레는 역사 속 인물들을 펜으로 옮겨 그린 모습을 도안에 활용했다. 네덜란드의 책 디자이너 요스트 그로텐스는 인물들의 눈과 입에 초점을 맞춘 디자인에서 “눈은 관찰, 감각, 성찰을 나타내고, 입은 표현, 대화, 교류를 상징한다”고 설명했다.

선정된 디자인들은 기존 유로 지폐의 중립성을 내려놓은 파격으로 평가된다. 기존 지폐는 회원국 간에 발생할 수 있는 정치적 해석이나 견해차를 고려해 가상의 다리·창문 등 의도적으로 중립적인 디자인으로 제작됐다. ECB 담당자 필립 제프루아는 디자인 변경의 가장 큰 이유는 위조 범죄 예방이라고 설명한 뒤 “그 과정에서 사람들이 유로화에 더 큰 정체성과 소속감을 느끼도록 하고, 디자인에도 그 의미를 담으려 한다. 이제는 단순히 중립적인 디자인에서 벗어나려는 것”이라고 말했다.

설문조사는 다음 달 21일에 마감된다. ECB는 유로존 시민의 대표 표본을 대상으로 한 설문조사를 추가로 진행한 뒤 그 결과와 디자인 심사위원단의 평가 등을 바탕으로 올해 말 최종 결정을 내릴 예정이다. 바뀐 지폐는 2030~2031년쯤 유통될 것으로 보인다.