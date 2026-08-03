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폭염에 쓰러지는 외국인 노동자···해남 사망 이어 나주서도 의식불명

입력 2026.08.03 17:49

수정 2026.08.03 18:09

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119 구급차. 경향신문 자료사진

119 구급차. 경향신문 자료사진

전남광주 나주에서 태양광 시설 주변 예초작업을 하던 중국 국적 노동자가 열사병으로 추정되는 증세로 쓰러졌다.

3일 전남광주소방본부에 따르면 이날 오후 3시30분쯤 나주시 봉황면의 한 태양광 시설 주변에서 예초작업을 하던 40대 중국 국적 노동자 A씨가 쓰러졌다.

119구급대가 현장에 도착했을 당시 A씨는 호흡이 있었으며 체온은 41.8도로 측정됐다. A씨는 병원으로 옮겨지던 중 심정지 상태에 빠졌다. 이후 병원에서 오후 4시5분쯤 심장이 다시 뛰면서 혈액순환이 회복됐지만 현재까지 의식은 돌아오지 않고 있다.

소방당국은 A씨가 열사병으로 쓰러진 것으로 추정하고 있다. 이날 나주에는 폭염경보가 발효 중이었다. 기상청 자동기상관측장비 기준 나주의 낮 최고기온은 36.9도, 최고체감온도는 36.4도였다.

앞서 지난달 25일에는 해남군 황산면의 한 밭에서 유박비료를 살포하던 태국 국적 노동자 B씨(38)가 쓰러져 숨졌다. 관광비자로 입국한 B씨는 한국에 처음 들어온 지 사흘째 사고를 당했으며 당시 체온은 43도였다.

사고 당일 해남의 낮 최고기온은 33.7도였으며 사흘째 폭염경보가 발효 중이었다.

산업안전보건기준에 관한 규칙은 체감온도가 33도 이상인 작업장소에서 폭염작업을 할 경우 사업주가 노동자에게 매 2시간 이내에 20분 이상의 휴식을 주도록 규정하고 있다.

경찰은 A씨가 쓰러진 정확한 경위를 파악하고 있다. 경찰은 B씨에 대해서도 사망 원인을 밝히기 위한 부검을 실시했으며 현재 결과를 기다리고 있다.

한편 전날 기준 전남광주지역 온열질환자는 전남 145명과 광주 24명 등 모두 169명으로 집계됐다.

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