정부가 3일 발표한 부동산 세제개편안은 초고가, 비거주, 다주택 보유자의 종합부동산세는 늘고, 양도소득세 공제는 대폭 축소, 장기특별공제도 한도도 10억원으로 제한된다. 2주택자에게는 내년까지 기본세율 5%포인트만 추가하는 등 양도세 중과가 유예된다. 만 65세 이상 고령자가 종부세 부담 등을 이유로 수도권 아파트를 팔고 비수도권으로 이주하면 양도세를 내년엔 50% 감면해준다. 직장 발령 등의 이유로 비거주하는 경우 최대 3년은 거주로 인정된다. 부동산 세제개편 관련한 내용을 질의응답 형식으로 정리했다.

-1세대 1주택 실거주자의 경우 종부세 부과 기준이 달라지나?

“실거주 1주택자의 기본공제 기준은 12억원 초과에서 14억원 초과로 상향 조정했다. 오히려 세부담이 줄어든 것이다. 다만 부부 공동명의면 각각 9억원씩 총 18억원 종부세 기본공제는 똑같다.”

-비거주 1주택의 종부세는?

“1주택 비거주하면 종부세 기준이 기존 ‘12억원 초과’에서 ‘9억원 초과’로 강화된다. 이에 따라 공시가격 9억원 초과~12억원 이하 아파트 비거주자라면 지금까지 내지 않았던 종부세를 내야 한다. 공시가격 12억원 주택을 보유한 비거주 1주택자는 내년부터 67만원을 내야 한다.”

-종부세 부과 기준도 바뀌나.

“공시가격에 곱해서 과세표준 구간을 정하는 공정시장가액비율을 주택 종부세에 한해 올린다. 현재 60%에서 2027년 70%로, 2028년부터는 1주택자 및 지방 1·2주택자 70%, 다주택자 80%까지 상향 적용된다. 결과적으로 종부세 부과 금액이 늘어날 수 있다. 재산세 산정시 매기는 공정시장가액비율은 그대로다.”

*용어설명

공정시장가액비율 : 재산세나 종합부동산세를 산출하기 위한 과세표준을 정하는 데 있어서 공시가격에서 할인을 적용해 최종 결정되는 과세표준 기준율.



과세표준 : 세금을 계산할 때 세율을 곱하는 기준이 되는 금액. 공정시장가액비율 × (주택 공시가격-기본공제액)으로 계산한다.

-다주택자 종부세 계산은?

“다주택자의 기본공제 기준은 현행 일괄 9억원에서 ‘4억원+(5억원×거주용 주택가액÷주택가액 합계액)’으로 바뀐다. 결과적으로 비거주하는 주택 금액이 높으면 세부담이 커진다. 예컨대 아파트 3채의 공시가격 합계가 20억원(시가 약 30억원)이고 10억원 주택에 거주한다면, 종부세는 현행보다 637만3000원 증가한다.”

-공시가격 14억원(시가 약 20억원)이 넘는 아파트 실거주자라면 세금 변화는?

“공시가격 약 20억원(시가 약 30억원)선까지는 오히려 세 부담이 소폭 줄어든다. 정부 시뮬레이션에 따르면 공시가격 20억원 아파트에 10년간 거주한 60세 A씨의 종부세는 고령·장기보유 세액공제를 적용받으면 91만원에서 76만원으로 15만원 줄어든다. 반면 비거주라면 종부세가 현 91만원에서 424만7000원으로 4배 이상 늘어난다.”

-세율이 인상되는 구간은?

“정부는 실거주 1주택이라 하더라도 과세표준 6억~12억원(시가 32억2000만∼44억5000만원) 구간의 세율은 현 1%에서 1.3%, 과세표준 12억~25억원(시가 44억5000만∼71억원) 구간 세율은 현 1.3%에서 내년 1.5%, 2028년 2%로 인상한다. 예를 들어 60대 실거주자 A씨의 주택 공시가격이 35억원(시가 약 50억원)일때 종부세(고령 공제 적용)는 이전보다 약 520만원 늘고, 50억원(시가 약 70억원) 주택이면 약 2300만원 더 늘어난다.”

-양도소득세 장기보유특별공제 변화는?

“기존 보유 공제를 점차 축소한다. 2028년 거주 1년당 6%, 보유 2%로 줄이고, 2029년부터는 거주 공제 1년당 8%(최대 80%)만 남겨 비거주자 장특공제는 완전히 폐지된다. 다만 2028년 20억원, 2029년 10억원으로 공제한도가 생긴다. 여기에 양도가액 30억원 이하인 주택에 10년 이상 거주하면, 기본공제 한도가 기존 250만원에서 2500만원으로 10배 오른다.”

-다주택자인데 주택을 팔려고 해도 양도소득세 중과가 부담된다.

“2028년까지 양도세 중과가 유예된다. 2027년 2주택자는 ‘기본세율+5%포인트’, 3주택 이상 보유자에는 ‘기본세율+10%포인트’이며, 2028년에는 각각 10%포인트, 15%포인트가 인상된다. 2029년부터는 2주택자에 +20%포인트, 3주택 이상 보유자에 +30%포인트로 원상복귀된다.”

-고령자가 수도권 집 팔고 비수도권으로 가면?

“만 65세 이상 1주택자가 5년 이상 살던 수도권 주택을 팔고 비수도권으로 이주하면 양도세를 감면받는다. 2027년에는 50%(5억원 한도), 2028년에는 30%(3억원 한도)가 감면된다. 종부세 납부유예 대상도 확대된다. ①만 65세 이상 ②10년 이상 거주 ③소득 대비 보유세 비중 10% 이상 요건을 충족하면 종부세 납부 유예 및 유예 기간 이자 감면 혜택을 받는다.”

-해외 발령으로 살던 집을 2년간 비워야 하는데 불이익은?

“학교·직장 일로 인한 해외체류, 고등학교·대학교 진학, 전근, 질병 치료, 부모 봉양 등 부득이한 사유로 이사한 기간은 거주기간으로 인정한다. 단, 이전에 해당 주택에서 1년 이상 실거주했어야 하며, 비거주기간은 최대 3년까지 인정된다. 재개발·재건축으로 신축주택을 취득할 경우에도 정비사업 공사기간의 일부는 거주기간으로 인정된다.”