[2026 세제개편안]마래푸·파크리오 종부세 줄고 래대팰·아리팍 100만~1300만 늘어···종부세 모의 계산

‘서울 마포구 마포래미안푸르지오 -16만원. 서울 서초구 래미안퍼스티지 +343만원.’

경향신문이 3일 발표된 세제개편안에 따라 인상된 세율을 바탕으로 종합부동산세(종부세)를 계산한 결과, 시가 20억~30억원대 아파트가 많은 이른바 ‘한강벨트’의 세 부담은 오히려 줄거나, 늘더라도 수십만원에 그치는 단지가 많은 것으로 나타났다. 강남구 등 시가 40억~50억원대부터 세 부담이 유의미하게 증가했다. 양도차익이 큰 초고가 아파트의 경우는 특별공제 한도가 생기면서 양도소득세 부담도 늘어날 것으로 보인다.

종부세 계산은 홍정훈 한국도시연구소 책임연구원의 자문을 거쳤다. 전용면적 84㎡ 아파트를 보유한 1주택자이면서, 연령 공제를 받지 않는 60세 미만을 대상으로 했다. ‘2024 서울시 주거실태조사’ 결과에서 자가 가구의 평균 거주 기간이 약 11년7개월인 점을 고려해 보유·거주 기간은 10년으로 가정, 공정시장가액비율은 70%를 적용했다. 단, 2026년 공시가격을 2028년까지 똑같이 적용했다. 인상된 세율의 영향만 파악하기 위해서다. 내년 공시가격이 오르면 세부담이 더 늘어날 수 있다.

분석 결과, 한강벨트와 ‘강남 3구(강남·서초·송파)’ 일부 지역에선 종부세 부담이 오히려 줄어드는 경우가 나왔다.

송파구 신천동 잠실파크리오의 공시가격 19억6100만원(시가 28억4200만원) 가구의 종부세는 올해 106만원에서 2028년 87만원으로 19만원 줄어들었다. 마포구 아현동 마포래미안푸르지오 20억8100만원(30억1600만원) 아파트도 129만원에서 113만원으로 16만원 감소했다.

공시가 23억8800만원(시가 34억6100만원)인 송파구 잠실동 리센츠 아파트에선 종부세 부담이 207만원에서 213만원으로 6만원 늘었다.

강남권의 고가 아파트에선 종부세 증가 폭은 컸다.

서초구 반포동 아크로리버파크 46억6900만원(67억6700만원) 아파트에선 1039만원에서 1300만원 가까이 오른 2305만원을 내게 된다. 공시가격이 36억900만원(52억3000만원)인 서초구 반포동 래미안퍼스티지는 종부세 부담이 611만원에서 954만원으로 340만원 이상 증가했다.

강남구 대치동 래미안대치팰리스 29억9300만원(43억3800만원) 가구에서도 385만원에서 497만원으로 종부세 증가분이 100만원을 넘었다. 강남구 대치동 은마 27억200만원(39억1600만원) 아파트는 299만원에서 360만원으로 늘었다.

대형평수만 있는 강남구 압구정동 압구정신현대의 경우 111㎡, 47억2600만원(68억4900만원) 가구에서 종부세는 1062만원에서 2377만원으로 올랐다. 같은 단지에서 시가 100억원이 넘는 전용 171㎡, 공시가격 74억4500만원 가구의 경우엔 2308만원에서 7573만원으로 5000만원 이상 늘어났다.

최고급 아파트로 꼽히는 용산구 한남동 한남더힐 전용 244㎡의 160억원(232억원) 가구는 종부세로 올해엔 7537만원을, 2년 후엔 3억500만원을 납부하게 된다.

올해 최고 공시가격 아파트로 알려진 강남구 청담동 에테르노청담 전용 464㎡, 325억7000만원(472억3000만원) 가구의 종부세는 2억2351만원에서 8억6408만원으로 증가했다.

특히 이번 세제개편안으로 그동안 크게 오른 아파트를 오래 보유한 경우 매도시 양도세 부담이 늘어날 것으로 보인다. 보유 공제를 줄이고 공제 한도가 2029년부터 10억원으로 제한되기 때문이다.

예를 들어 10년 전 압구정신현대 111㎡를 거주용으로 구매한 1주택자가 매도에 나설 경우 양도차익 50억원을 가정하면, 장기보유특별공제 80%까지 최대로 받더라도 양도세는 올해 3억1600만원이지만 2029년엔 13억7300만원으로 늘어난다.