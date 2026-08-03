앞으로 최대주주가 상속 과정에서 고의적으로 주가를 낮추는 이른바 ‘주가 누르기’가 적발되면 주가 가치를 최소 30% 높여 세금을 매긴다. 주주 권익 보호 차원은 물론 주가 평가 기간을 늘려 ‘정상 가격’을 과세하겠다는 취지다.

재정경제부는 3일 발표한 세제개편안에서 상속·증여세법 개정을 통해 상속·증여 시 납세자의 상장주식 평가 기준을 대폭 강화하기로 했다. 이른바 ‘주가 누르기 방지법’을 시행하겠다는 것이다.

현재 상속세는 상속 개시일 전후 각 2개월 간의 상장주식 평균 주가를 기준으로 산정된다. 이 때문에 상속이 임박하면 최대주주가 세 부담을 줄이기 위해 의도적으로 주가를 낮춘다는 지적이 제기됐다. 이러한 행태는 ‘코리아 디스카운트’의 원인 중 하나로 지목됐다.

개편안에 따르면 앞으로는 납세자가 상속·증여세 신고 시 관련 상장주식이 주가 누르기에 해당한다고 추정되면, 국세청 산하 평가심의위원회가 심의를 거쳐 주식 가치를 다시 평가한다. 의도적으로 낮아진 주가가 아닌 ‘정상 가격’을 기준으로 과세해 상속·증여세 회피를 막겠다는 취지다.

최근 6년간(13반기 중 누적 12반기) PBR이 업종별 하위 25%(코스피), 하위 10%(코스닥)에 해당하는 기업이 주가 누르기 추정 대상에 오른다. 금융위원회와 한국거래소가 추진 중인 저PBR 기업 공표 기준이 반영된다.

또 최근 1년간 중복상장이나 교환사채(EB) 발행 등 기업 가치에 부정적인 영향을 줄 수 있는 행위가 있었고, 상속 개시일 각 2개월 간의 상장주식 평균 주가가 최근 3년 평균 대비 30% 이상 하락한 경우도 주가 누르기 추정 대상에 포함된다.

평가심의위 심의 과정에서 납세자가 주가 누르기에 해당하지 않는다는 점을 입증하지 못하면 주가 누르기로 확정돼 새 기준에 따라 과세된다. 반대로 해당하지 않는다고 판단되면 기존 평가 방식대로 상속·증여세가 부과된다.

주가 누르기로 판단될 경우 정상 가격 산정을 위해 상장주식 가치 평가기간이 확대된다. 저PBR 요건에 해당하는 경우에는 최근 6개월부터 6년 6개월까지의 상장주식 평균 주가를 기준으로 상속·증여세를 산정한다. 저PBR 외 다른 요건에 해당하는 경우에는 최근 3년간 상장주식 평균 주가를 기준으로 과세한다. 결과적으로 기존에 비해 최소 30% 할증된다.

이번 개편으로 일부 저평가된 상장주식 가치가 재평가되면서 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다.

한국증권학회장을 지낸 이준서 동국대 경영학과 교수는 “장기적으로 볼 때 주식 가치가 정상화될 수 있어 주주 권익 보호 차원에서 긍정적인 변화”라며 “다만 13반기 중 1반기만이라도 저PBR 상태에서 벗어나면 주가 누르기 추정 대상에서 제외된다는 점 등에서 일부 보완이 필요해 보인다”고 말했다.