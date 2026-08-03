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SK플라즈마, 저혈소판증 치료제 ‘레볼팍’ 출시

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SK플라즈마, 저혈소판증 치료제 ‘레볼팍’ 출시

입력 2026.08.03 18:17

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SK플라즈마, 저혈소판증 치료제 ‘레볼팍’ 출시

SK플라즈마는 3일 저혈소판증 치료제 ‘레볼팍’을 출시해 희귀·중증 혈액질환 치료제 범위를 확대했다고 밝혔다.

SK플라즈마가 본격적으로 국내 공급을 개시한 ‘레볼팍정 25·50㎎’은 지난 5월 식품의약품안전처로부터 품목허가를 획득한 제품이다. 골수에서 혈소판 생성을 촉진해 혈소판 수를 늘리는 기전을 지닌 엘트롬보팍올라민 성분의 저혈소판증 치료제 전문의약품으로, 만성 면역성 혈소판감소증, 중증 재생불량성 빈혈 치료 등에 사용된다.

면역성 혈소판감소증은 면역체계가 혈소판을 공격해 혈소판 수가 감소하고 멍이나 출혈이 쉽게 발생하는 혈액질환이다. 레볼팍은 코르티코스테로이드나 면역글로불린 등 일반적 치료에 충분한 반응을 보이지 않는 만성 면역성 혈소판감소증 환자의 혈소판 수를 높이는 데 사용된다.

중증 재생불량성 빈혈은 골수의 조혈 기능이 저하돼 적혈구·백혈구·혈소판 등 혈액세포가 충분히 만들어지지 않는 희귀 혈액질환으로, 레볼팍은 면역억제요법과 함께 복용하거나, 또는 면역억제요법에 충분한 반응을 보이지 않은 환자의 혈소판 생성 촉진을 위해 쓸 수 있다.

의약품 시장조사기관 아이큐비아의 분석 자료를 보면 국내 엘트롬보팍 제제 시장은 지난 3월 기준 연간 100억원 규모로 집계됐다. SK플라즈마는 국가필수의약품인 알부민과 면역글로불린 등을 안정적으로 생산·공급해 오면서 혈액제제 분야에서 축적한 전문성과 공급 역량을 바탕으로 혈우병 치료제에 이어 레볼팍까지 희귀·중증 혈액질환 치료제 포트폴리오를 확대했다.

김승주 SK플라즈마 대표는 “희귀·난치성 질환은 환자 수가 적더라도 치료제가 필요한 환자들에게는 새로운 치료 선택지 하나하나가 중요하다”며 “혈액질환 분야에서 축적한 전문성을 바탕으로 혈액 관련 치료제 분야에서 환자의 선택권을 넓히고 아직 치료제가 개발되지 않은 희귀·난치성 질환 전 영역으로 사업을 확장해 나갈 것”이라고 말했다.

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