“동료 의원한테 박쥐라니” 민주당 전당대회 최고위원 후보들, 때아닌 ‘일베 공방전’

더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 최고위원 후보들이 3일 때아닌 ‘일베 공방전’을 벌였다.

민주당 최고위원 후보인 김영호 의원은 이날 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에서 “최민희 의원이 (본인이) 듣기 싫은 소리를 다 ‘일베 문화’라고 단정 짓는 것도 무리가 있다고 본다”며 “제가 유세하는 동안 최 의원이 저에 대해 ‘박쥐’라고 하셨다. 동영상이 찍혀 있다. 이런 게 바로 일베 문화 아닌가”라고 밝혔다. 그러면서 “너무나 불쾌하고 모멸감을 느낀다”고 말했다.

이에 최 의원은 “제가 공개적으로 (발언)한 것도 아니고 ‘이러면 어떻게 되는 거야?’ 이렇게 이야기한 것”이라며 “그 이야기가 본인에게 들어갔다면 사과드려야 한다고 생각한다. 사과드린다”고 말했다.

설전은 이어졌다. 김 의원은 “저는 송영길 사람도 아니고, 김민석 사람도 아니다”라며 “제가 그날 김민석과 송영길의 강력한 연대로 당권파의 연임을 저지한다고 했지 않나. 그게 박쥐인가”라고 물었다. 최 의원은 “어떻게 1명이 2명을 지지하느냐는 문제의식을 이야기했던 것인데, 옆에 있던 김용 후보가 ‘양쪽에서 다 지지받으려고 하는 것 아닐까?’라고 해 ‘혹시 잘못되면 그런 신세가 되지 않을까요?’라고 걱정한 것”이라고 말했다.

김 의원은 “어떻게 포유동물 박쥐로 동료 의원을 평가하나”라며 “이러니 최 의원이 계신 모든 곳이 분란과 갈등의 소지가 있다는 것 아닌가”라고 말했다. 최 의원은 “일베식으로 받아들여졌다면 사과드리고 그런 표현 다시는 쓰지 않겠다”면서 “제가 공개적으로 조롱하거나 이런 게 아니고, 정말 작은 소리로 김용 후보와 ‘이러면 혹시 이렇게 되지 않을까’ 한 게 (음성이 영상에) 들어갔다”고 말했다.

앞서 최 의원은 지난 1일 충청권 순회경선 합동연설회에서 당대표 후보인 정청래 의원을 향한 야유가 나온 것을 두고 “당 지도부 합동연설회에까지 일베 문화가 침투했다”며 “당에 침투한 일베 문화를 박살 내겠다”고 말했다.

친이재명계 문진석 의원은 같은 날 페이스북에 글을 올려 “당원의 외침과 약간의 탄식을 일베 문화라고 규정하는 것은 지나치다”고 말했다. 황명선 최고위원도 페이스북에 “정 후보나 본인에 대한 공격에는 분개하면서 이재명 대통령을 향한 저주와 조롱에는 왜 침묵하느냐”고 적었다.