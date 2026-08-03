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영천 공장 화재 2시간30분 만에 큰불 잡혀···산불도 진화

입력 2026.08.03 19:39

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경북 영천의 한 공장 창고에서 3일 불이 난 모습. 경북소방본부 제공

경북 영천의 한 공장 창고에서 3일 불이 난 모습. 경북소방본부 제공

경북 영천의 한 공장 창고를 모두 태우고 야산으로 번진 불이 인명피해 없이 진화됐다. 산불은 꺼졌고, 공장에 남은 불씨도 대부분 정리됐다.

3일 경북소방본부와 산림청 등에 따르면 이날 오후 3시45분쯤 영천시 청통면 우천리의 한 공장 창고에서 불이 났다.

소방당국은 인력 75명과 장비 29대를 투입해 오후 6시23분쯤 큰 불길을 잡았다. 화재 발생 2시간30여분 만이다.

현재 진화율은 약 90%로, 굴착기를 이용해 붕괴 위험이 있는 건물을 해체하며 남은 불씨를 정리하고 있다.

불은 철골조 1층 창고 1개 동 약 500㎡를 모두 태웠다. 창고 안에 보관돼 있던 폴리에틸렌(PE) 등 플라스틱 완제품 약 100t도 소실됐다.

공장 불길은 오후 4시42분쯤 인근 야산으로 옮겨붙었다. 산림당국은 헬기 3대와 차량 32대, 인력 83명을 동원해 1시간8분 만인 오후 5시50분쯤 산불을 완전히 껐다.

인명피해는 현재까지 파악되지 않고 있다.

영천시는 화재 직후 주민들에게 면사무소 등 안전한 곳으로 대피하고 차량은 현장을 우회해 달라는 안전안내문자를 보냈다.

소방당국과 산림당국은 잔불 정리가 끝나는 대로 화재 원인과 피해 규모, 산불 피해 면적을 조사할 예정이다.

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