‘정말 죄송한데, 입구가 어디일까요?’ 라이더를 시작한 후 길 찾는 것만큼은 자신 있었다. 그러나 처음 보는 물류센터 앞에서 라이더의 자존심을 내려놓아야 했다. 일명 헬퍼라 불리는 쿠팡캠프 알바를 하러 왔는데 10분째 입구를 찾지 못했다. 안내표지를 따라갔더니 마켓컬리가 나왔다. 쿠팡은 택배노동자가 물건을 싣고 갈 수 있도록 도심 가까이에 쿠팡캠프라는 물류센터를 운영한다. 거대한 물류창고 건물을 쿠팡뿐만 아니라 다양한 물류회사들이 층별로 나누어 사용하고 있었다. 출근 시간이 임박해오자, 쿠팡 관리자에게 전화를 걸었다. 계단을 뛰어 겨우 쿠팡캠프가 있는 층에 도착했는데 헬퍼들이 대기하는 사무실까지 또 한참을 찾아 들어가야 했다. 거대한 미로에 들어온 느낌이었다.



일을 시작하기 전 노동자들이 모여 위험요소를 점검하고, 주의해야 할 점을 공유하는 TBM(Tool Box meeting)을 진행했다. 관리자들은 물건을 던지지 말라, 물건을 싣는 롤테이너에 너무 많은 짐을 쌓으면 위험하다는 교육을 진행했다. 화재 시 대피 요령이나 대피로 안내 등은 이루어지지 않았다. 각 라인을 담당하는 조장들이 일용직 노동자들을 2~3명씩 데려가 배치했고, 일용직 노동자들은 조장의 뒤를 졸졸 따라다녔다. 끊임없이 돌아가는 라인과 조장들의 독촉에 물건들은 날아다녔고, 앞이 보이지 않는 롤테이너를 옮겨야 했다. 정확히 내가 어디쯤에서 일을 하고 있는지 알 수도, 생각할 겨를도 없었다.



쿠팡뿐만 아니라 수많은 물류회사가 일용직 노동자를 활용한다. 물류센터가 처음인 노동자들이 매일같이 미로 같은 공장으로 들어간다. 인천 쿠팡물류센터처럼 대형 화재라도 난다면 건물 구조를 이해하지 못한 일용직 노동자들이 피해를 입을 가능성이 높다. 실제 인천 쿠팡물류센터 화재 현장에서 숙련된 소방대원이 고립되기도 했다.



화재에 취약한 노동자는 또 있다. 리튬배터리를 사용하는 로봇이다. 리튬배터리의 폭발 위험은 아리셀 참사를 통해 세상에 알려졌다. JTBC 보도에 따르면 불이 난 쿠팡물류센터에 수백대의 로봇이 있었지만, 소방관들은 불이 난 지 13시간이나 지나서야 이 사실을 알게 됐다고 한다. 노동자뿐만 아니라 로봇대피훈련까지 해야 하는 시대가 왔다.



물류센터는 비용과 효율 때문에 화재에 취약한 메자닌 구조를 활용하고 있다. 같은 이유로 일용직과 로봇을 활용한다. 비용과 효율을 우선한 결과는 기업의 이윤만이 아니라 우리 사회가 감당해야 할 위험으로 돌아오고 있다. 쿠팡은 2021년 경기 덕평물류센터 화재 사고 이후 소방안전에 막대한 투자를 했다고 하지만 비용 절감을 우선으로 한 일용직 시스템은 바뀌지 않았다.



한편, 물류산업은 동네의 기반시설을 활용해 운영되는 만큼 지역사회에 대한 책임 역시 가볍지 않다. 대형마트를 건설할 때 혼잡세를 징수하거나, 재건축·재개발 시 공원, 도서관 형태의 기부채납을 받는 이유는 해당 사업이 지역사회에 영향을 미치기 때문이다. 이번 화재에서도 동네 주민들은 큰 피해를 입었다. 화재 원인에 대한 감식과 수사가 진행되고 있다. 잿더미로 변한 물류센터에서 쿠팡과 우리 사회가 사회적 책임을 발견할 수 있기를 바란다.